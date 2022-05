Z czego Brytyjczycy są najbardziej dumni w swoim kraju? NHS uważają za najlepszą rzecz w Wielkiej Brytanii

NHS jest dla Brytyjczyków największym powodem do dumy?

Co Brytyjczykom najbardziej podoba się w ich włanym kraju?

Fot. Getty

Co według Brytyjczyków jest najlepsze w Wielkiej Brytanii? Co stanowi dla nich największy powód do dumy? Wyniki badania YouGov okazują się odrobinę zaskakujące…

W związku z Platynowym Jubileuszem królowej Elżbiety II brytyjskie media zdominowane są przez tematy zogniskowane wokół monarchii i świetności Wielkiej Brytanii. W związku z tym YouGov postanowił zapytać Brytyjczyków wprost, co jest ich zdaniem najlepszego w ich własnej ojczyźnie.

Co Brytyjczykom najbardziej podoba się w ich włanym kraju?

Na samym szczycie zestawienia pojawiła się odpowiedź, która wielu Polaków może nieco zaskoczyć. Okazało się bowiem, że aż 62 proc. Brytyjczyków uważa, że najlepszą rzeczą w Wielkiej Brytanii jest brytyjska służba zdrowia. Co ciekawe, NHS pozostaje najpopularniejszą odpowiedzią w każdej grupie wiekowej - co najmniej połowa każdej grupy wiekowej wskazała, że NHS jest najlepszą rzeczą w UK. Najbardziej dumni z NHS jest są jednak ludzie najstarsi (w wieku 65+) - w tej grupie wiekowej NHS wskazało 71 proc. osób.

Na drugim miejscu zestawienia rzeczy, z których Brytyjczycy są najbardziej dumni w swoim kraju, znalazł się tradycyjna brytyjska wieś. Odpowiedź ta uzyskała 61 proc. poparcia, czyli wyniki zaledwie o jeden procent niższy niż NHS.

Kolejne pozycje w zestawieniu YouGov cieszą się już znacząco mniejszą popularnością niż dwie pierwsze odpowiedzi. Cały „ranking” rzeczy, które Brytyjczycy uważają za najlepsze w Wielkiej Brytanii, z których są najbardziej dumni, prezentuje się następująco:

NHS - 62 proc. brytyjska wieś - 61 proc. historia Wielkiej Brytanii / duma narodowa - 37 proc. monarchia / królowa / rodzina królewska - 34 proc. wolność / swoboda wypowiedzi - 32 proc. różnorodność / zróżnicowana etnicznie populacja - 24 proc. to że Wielka Brytania jest wyspą fizycznie odseparowaną od innych państw - 22 proc. BBC / sztuka / kultura - 22 proc. innowacje / tworzenie wynalazków - 16 proc. bycie częścią Europy - 12 proc. poczucie wspólnoty / współpraca - 9 proc. pogoda / klimat - 8 proc. redystrybucja / wsparcie dla potrzebujących - 6 proc. „specjalna relacja” z USA - 4 proc. brytyjski system polityczny - 4 proc.

Pozycja monarchii w brytyjskiej opinii publicznej

W kontekście całego zestawienia oraz Platynowego Jubileuszu królowej Elżbiety II, warto zauważyć, że o ile monarchia (królowa, rodzina królewska) uzyskała nie tak duże poparcie, bo wynoszące 34 proc. (nieco ponad jedna trzecia badanych wskazała tą odpowiedź), to jednak w całym zestawieniu pojawiła się na dość wysoki, bo 4. miejscu na 15 pozycji.