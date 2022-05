W jakich godzinach otwarte będą sklepy w UK podczas Platinum Jubilee?

Wielkimi krokami zbliżą się Platynowy Jubileusz i nieco na boku wielkich celebracji warto wiedzieć jak w tym czasie będą otwarte sklepy. Czy w czasie tego długaśnego wolnego weekendu będzie można iść do Tesco, aby kupić bułki?

Już w przyszłym tygodniu czeka nas świętowanie 70-lecia panowanie królowej Elżbiety II. Z tej okazji wprowadzono dodatkowy dzień Bank Holiday i w dniach 2-5 czerwca 2022 będzie można się cieszyć wydłużonym, czterodniowym weekendem. Zwykle, w dni ustawowo wolne od pracy sklepu są albo po prostu zamknięte, albo otwarte krócej. Jak to będzie wyglądało podczas obchodów Platynowego Jubileuszu?

Aldi i Lidl

W oficjalnym komunikacie od Aldi czytamy, iż sklepy tej sieci będę otwarte tak, jak w czasie dni wolnych od pracy we wszystkich lokalizacjach. W czwartek, piątek i sobotę od 8 do 22, a w niedzielę - od 10 do 16.

Lidl nie wydał jeszcze specjalnego komunikatu w tej sprawie, więc można przypuszczać, że godziny otwarcia sklepów tej sieci będą dokładnie takie same, jak zwykle.

Waitrose

Godziny otwarcia będą zależne od lokalizacji danego sklepu. W czwartek i piątek placówki Waitrose w większości będą działać od 8 do 22 (niektóre będą otwarte od 7). W sobotę i niedzielę sklepy tej sieci będą otwarte normalnie.

John Lewis

W czwartek i piątek większości sklepów sieci John Lewis będzie otwarta od 9 do 22. W sobotę i niedzielę godziny otwarcia będą adekwatne do tych dni.

Morrisons

Placówki tej sieci będą działać zgodnie ze standardowymi godzinami otwarcia w czasie bank holidays. W zależności od lokalizacji podczas wydłużonego weekendu będzie można zrobić tu zakupy od 6 do 22.

Sainsbury’s

Sainsbury's jeszcze oficjalnie nie potwierdził godzin otwarcia w czasie Platinum Jubilee. Wszystko jednak wskazuje na to, że obędzie się bez jakichś radykalnych zmian i sklepy otwarte będą od 7 do 22 (w zależności od lokalizacji).

ASDA

Asda poinformowała, że poda godziny otwarcia swoich sklepów na tydzień przed Platynowym Jubileuszem, ale wszystko wskazuje na to, że będą one otwarte od 8 do 20.

Iceland

Oficjalnie nie wydano żadnej informacji dotyczącej otwarcia sklepów w czasie obchodów rocznicy panowania Królowej. Można przypuszczać, że placówki Iceland będą otwarte między 8, a 21 w tym czasie.

Tesco

Tesco to kolejny przypadek braku informacji w tym zakresie. W czasie bank holiday sklepy tej brytyjskie sieci są otwarte od 8 do 18, a większe placówki - od 11 do 17 w niedzielę. W przypadku Tesco godziny otwarcia mogą się różnić w zależności od placówki.

M&S

Oficjalnie nie podało żadnej informacji dotyczącej otwarcia sklepów w czasie obchodów rocznicy panowania Królowej. Można się spodziewać, że M&S w tym czasie będzie otwarte od 7 do 22.

Poundland

Sieć zaleca sprawdzenia godzin otwarcia poszczególnych sklepów, ponieważ mogą się one różnić w zależności od lokalizacji.

Ikea

Ikea nie podała żadnych informacji dotyczących zmian w funkcjonowaniu sklepów w okresie Platynowego Jubileuszu. Zwykle, w dni wolne od pracy sklepy tej sieci są otwarte od 9:30 do 22

