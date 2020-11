Wzrost cen jedzenia i ubrań w UK przyczynił się do wzrostu inflacji z najniższego poziomu od pięciu lat

Za sprawą wzrostu cen jedzenia, ubrań oraz kosztów transportu, inflacja w Wielkiej Brytanii podniosła się z poziomu najniższego od pięciu lat do 0,7 proc., co zaskoczyło ekonomistów, którzy przewidywali, że utrzyma się ona na poziomie 0,5 proc.

Office for National Statistics poinformowało o wzroście inflacji do poziomu 0,7 proc. w październiku z 0,5 proc. we wrześniu. Przyczynił się do tego wzrost cen jedzenia, ubrań oraz kosztów transportu.

Wzrost cen jedzenia i ubrań

Oprócz wzrostu cen jedzenia oraz ubrań, w górę poszły także ceny używanych samochodów oraz gier komputerowych, co jednak zostało zredukowane przez spadek cen wakacji i energii. Jak powiedział Jonathan Athow z ONS:

- Poziom inflacji wzrósł nieznacznie, gdy ceny ubrań poszły w górę, i wrócił do normalnego poziomu w sezonie po zawirowaniach w tym roku.

Zmiana schematu

Zazwyczaj ceny ubrań i obuwia spadają każdego roku między czerwcem i lipcem w czasie letnich wyprzedaży przed wejściem kolekcji na jesień, a następnie rosną przed wyprzedażami pod koniec roku – przypomniał Athow.

W roku 2020 ze względu na pandemię schemat ten był jednak inny. W marcu i kwietniu zwiększono rabaty w odpowiedzi na lockdown. Z kolei po niewielkim wzroście cen w lipcu i sierpniu, nastąpił większy wzrost niż rok temu. Z danych ONS wynika również, że w październiku wzrosły też ceny aut używanych, gdy ludzie zaczęli rezygnować z publicznego transportu.