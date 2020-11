Czterodniowy tydzień pracy sposobem na kryzys. Wystosowano list do przywódców światowych

Do przywódców światowych wystosowano list przekonujący ich do przejścia na czterodniowy tydzień pracy.

Wielka Brytania, Niemcy, Hiszpania i inne kraje na świecie powinny wprowadzić czterodniowy tydzień pracy bez cięć płac, aby poradzić sobie z kryzysem w czasie pandemii – twierdzi były kanclerz skarbu w gabinecie cieni, John McDonnell wraz z europejskimi liderami związków zawodowych i innymi politykami.

Według europejskich polityków obecny model pracy powinien zostać zastąpiony czterodniowym tygodniem pracy przy zachowaniu tej samej wysokości wynagrodzeń dla pracowników, jeśli chcemy poradzić sobie z kryzysem w czasie pandemii.

Przeczytaj koniecznie: Miliony rodzin w UK zapłacą niższy podatek Council Tax. Zaoszczędzą nawet £150!

Czterodniowy tydzień pracy sposobem na kryzys

Były kanclerz skarbu w gabinecie cieni, John McDonnell wraz z grupą lewicowych polityków w Europie i przywódcami związków zawodowych wystosowali list do Borisa Johnsona, Angeli Merkel, premiera Hiszpanii Pedro Sancheza i innych przywódców europejskich oraz światowych, w którym twierdzą, że czterodniowy tydzień pracy jest sposobem na wyjście z kryzysu ekonomicznego, z którym boryka się obecnie cały świat w wyniku pandemii.

Jak podaje „The Guardian”, w liście do przywódców europejskich znalazło się także nawiązanie do długiej historii pracowników zgadzających się na krótsze godziny pracy w celu utrzymania etatów w czasie kryzysów ekonomicznych, co pozwoliło na równiejszy podział pracy między osobami przepracowanymi i tymi, które były bez pracy.

W liście znalazło się także przekonanie, że czterodniowy tydzień pracy dałby „możliwość” zrewidowania obecnych modeli pracy, byłby również szansą na zmniejszenie zużycia energii w kontekście kryzysu klimatycznego. Według autorów listu właśnie teraz nadszedł czas na zmianę przy tak zaawansowanej cywilizacji.

Rośnie poparcie dla pomysłu

Pomysł przejścia na czterodniowy tydzień pracy cieszy się coraz większym zainteresowaniem na całym świecie. Rośnie także liczba firm, które przechodzą na taki tryb i twierdzą, że pozytywnie wpłynął on na produktywność i na zdrowie psychiczne samych pracowników.

Istnieją jednak grupy biznesowe sprzeciwiające się przejściu na taki model pracy, wśród których znajdują się głównie prawicowi politycy. Twierdzą oni, że taka zmiana doprowadzi do pogorszenia standardu życia.