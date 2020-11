W grudniu w UK zostanie wprowadzony zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach wieczornych we wszystkich regionach TIER 3?

Fot. Getty

Minister w rządzie Borisa Johnsona Robert Jenrick zasygnalizował, że w rejonach najbardziej dotkniętych epidemią koronawirusa od 3 grudnia może zostać wprowadzony zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach wieczornych. Przed wprowadzeniem drugiego, narodowego lockdownu, zakaz taki obowiązywał tylko w kilku regionach Tier 3, np. w Nottinghamshire.

Strefa Tier 3, którą mieliśmy wcześniej, została po prostu uznana za punkt odniesienia. A potem zapytaliśmy lokalne obszary, czy zechcą pójść dalej [w restrykcjach] i niektórzy tak zrobili. W moim rejonie Nottinghamshire lokalne władze zdecydowały się na wszystko i ograniczyły sprzedaż alkoholu w sklepach monopolowych i tym podobnych w pewnych godzinach, aby ludzie nie wracali do domów i nie urządzali w nich imprez, a także, żeby nie pili alkoholu na ulicach. A zatem w pewnych częściach kraju wprowadzono pewne poprawki do stref [i związanych z nimi ograniczeń – przyp.red.] i właśnie nad tym musimy się teraz zastanowić. Czy to rozsądne posunięcie? Jeśli tak, to czy powinniśmy to osadzić w nowej strukturze stref? - zaznaczył Robert Jenrick w wywiadzie dla „BBC Breakfast”.

Councile poprą wprowadzenie zakazu sprzedaży alkoholu w godzinach wieczornych?

Councile mogą poprzeć pomysł wprowadzenia zakazu sprzedaży alkoholu w godzinach wieczornych, ponieważ wiele z nich wnioskowało o to już po wprowadzonym przez rząd kilka tygodni temu nakazie zamykania pubów o godz. 22. Urzędnicy argumentowali wtedy, że ograniczenie działalności sklepów monopolowych albo innych sklepów sprzedających napoje procentowe było wówczas jedyną szansa na to, żeby ludzie po wcześniejszym zamknięciu pubów wracali do domów. Inaczej, dla nieco już podchmielonych ludzi, zabawa mogła trwać dalej, ponieważ po zakupieniu alkoholu w sklepie często przenosili się oni na dalszą zabawę do domu prywatnego.

Robert Jenrick zaznaczył jednak na łamach BBC, że rząd nie podjął jeszcze w sprawie wprowadzania surowszych ograniczeń do trzystopniowego systemu żadnych konkretnych decyzji.