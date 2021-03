Wystąpienie Borisa Johnsona o wychodzeniu z lockdownu, paszportach szczepień i wywiadzie Harry’ego i Meghan

W poniedziałek wieczorem, 8 marca na konferencji prasowej Boris Johnson zabrał głos w sprawie powrotu uczniów do szkół, paszportów szczepień, a nawet wywiadu Harry’ego i Meghan, którym żyje teraz brytyjska prasa.

W Wielkiej Brytanii 8 marca rozpoczął się ostrożny, ale „nieodwracalny” proces wychodzenia z lockdownu wraz z ponownym otwarciem szkół. Boris Johnson postanowił też zabrać głos w tej sprawie i poruszyć też inne kwestie w czasie konferencji prasowej wraz z dr Jenny Harries. Premier podkreślił, że powrót do szkół przypadł na „wielki i pełen emocji dzień” dla milionów rodzin w Anglii.

Powrót do szkół w Anglii

- Wszyscy wiemy, że edukacja naszych dzieci jest tak ważna, iż większym ryzykiem jest pozostawianie ich z dala od szkoły na dłużej. Chciałbym podziękować wszystkim nauczycielom, którzy przygotowali swoje szkoły i którzy prowadzili naukę w czasie zamknięcia placówek – powiedział Boris Johnson w czasie swojego wystąpienia i podziękował także przy okazji rodzicom, za ich zaangażowanie w naukę dzieci w domach.

Paszporty szczepień

Premier poruszył także temat dotyczący paszportów szczepień i odwołał się do tego, że pomysł ten budzi niepokój osób, które nie mogą jeszcze zostać zaszczepione lub ze względów medycznych nie otrzymają szczepionki.

Zaznaczył także, że paszporty covidowe związane są z szeregiem problematycznych kwestii, dotyczących zarówno osób poniżej 16. roku życia jak i tych, którzy nie otrzymali szczepionki.

Na pytanie o to, jak paszporty szczepień mogłyby działać w UK u osób poniżej 16. roku życia, premier powiedział:

- Szukamy sposobu na to, jak mogłyby działać tego typu certyfikaty szczepień. (…) Zapoznajemy się też z opinią na ten temat w innych krajach i tak szybko, jak tylko będziemy mogli, wrócimy z odpowiedzią.

Wywiad Harry’ego i Meghan

Premier odwołał się także do wywiadu Harry'ego i Meghan Markle. Powiedział, że ma „najwyższy podziw” dla królowej oraz jej roli w jednoczeniu kraju, jednak zaznaczył, że nie chce być wciągany w konflikt i wszelkie zarzuty, które pojawiły się w wywiadzie przeprowadzonym przez Oprah Winfrey z księciem Harrym i Meghan Markle. Boris Johnson podkreślił, że nie ma zamiaru komentować jakichkolwiek kwestii związanych z rodziną królewską.

Wychodzenie z lockdownu

Boris Johnson powiedział, że rozumie to, jak pilne dla ludzi może być znoszenie kolejnych restrykcji związanych z lockdownem, jednak rząd musi kierować się danymi.

- Musimy patrzeć na wskaźniki dotyczące zachorowań. Nadal mamy tysiące ludzi w szpitalach chorych na Covid-19 i widzimy też, że w innych europejskich krajach krzywa idzie znowu do góry – dodał premier zaznaczając przy tym, że wyjście z lockdownu musi być ostrożne.

Statystyki zachorowań spadają

Dr Jenny Harries, która także zabrała głos w trakcie konferencji z premierem, powiedziała, że zarówno statystyki dotyczące zachorowań, przyjęć do szpitali oraz śmierci nadal spadają w UK. Odsetek infekcji utrzymuje się obecnie na poziomie poniżej 100 na każde 100 000 osób we wszystkich rejonach kraju i pod tym względem statystyki wracają do poziomu z września 2020 r. Liczba ofiar śmiertelnych spada najszybciej, co jej zdaniem sugeruje największy wpływ szczepionki. Harries ostrzegła jednak przed zagrożeniem kolejnej fali zachorowań.