Cost of Living Support. Rząd ogłosił dodatkową pomoc finansową w obliczu rosnących kosztów życia

Fot. Getty

Kanclerz skarbu ogłosił dodatkowe środki na wsparcie finansowe dla brytyjskich gospodarstw domowych. Ile można otrzymać w ramach Cost of Living Support?

W ubiegłym tygodniu brytyjski kanclerz skarbu Rishi Sunak ogłosił, że rząd przeznacza dodatkowe 15 miliardów funtów na jednorazowe wsparcie dla mieszkańców UK. Pomoc jest skierowana przede wszystkim do gospodarstw domowych o najniższych dochodach - choć nie tylko.

Rząd zwiększa wsparcie finansowe z powodu rosnących kosztów życia

Na jakie wsparcie rządowe można liczyć? Według informacji ze stron rządowych, główne kwestie ogłoszone przez kanclerza skarbu są następujące.

1. Rząd podwoi rządową dopłatę do rachunków za energię - z tej pomocy skorzystać może każdy płatnik. W ramach Energy Bills Support Scheme wypłacone zostanie 400 funtów (zamiast pierwotnie ogłoszonych 200 funtów) i kwota ta będzie przekaza w ramach bezzwrotnego grantu (wcześniejszy plan zakładał, że będzie to pomoc zwrotna).

2. Ponad 8 milionów najuboższych gospodarstw domowych, pobierających benefity uzależnione od dochodu, otrzyma jednorazową dotację do kosztów utrzymania. W ramach Cost of Living Payment można otrzymać 650 funtów. Ponadto, osoby niepełnosprawne będą mogły liczyć na dodatek w wysokości 150 funtów, a emeryci na dodatek w wysokości 300 funtów. Dotacja nie podlega opodatkowaniu. Dotacja zostanie wypłacona w dwóch transzach - pierwsza w lipcu, a druga jesienią 2022 - a mogą na nią liczyć osoby i rodziny pobierające jedno z następujących świadczeń:

income-based Jobseeker’s Allowance

income-related Employment and Support Allowance

Income Support

Pension Credit

Universal Credit.

3. Ostatnią ważną informacją jest wprowadzenie tymczasowej dopłaty do podatku od zysków energetycznych (Energy Profits Levy) w wysokości 25 proc. od nadzwyczajnych zysków generowanych przez sektor naftowo-gazowy. Wprowadzając to tymczasowe rozwiązanie, skierowane głównie w energetycznych gigantów, brytyjski Skarb Państwa może zyskać dodatkowe 5 miliardów funtów z tytułu podatków od zysków energetycznych, jednak jednocześnie, rozwiązanie ma zachęcać firmy do inwestowania w wydobycie ropy i gazy w Wielkiej Brytanii - poprzez stosowną ulgę podatkową.

Szczegółowe informacje na temat tego, jak skorzystać z rządowego wsparcia Cost of Living Support, można znaleźć na stronach rządowych gov.uk.