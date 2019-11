Wypadek w Piccadilly Theatre - pięć osób zostało rannych po zawaleniu się sufitu w teatrze na West Endzie [wideo]

Fot: Twitter London Fire Brigade

Podczas przedstawienia opartego na motywach "Śmierć komiwojażera" Arthura Millera na deskach londyńskiego Piccadilly Theatre doszło do wypadku. Po tym, jak zawalił się sufit konieczna była ewakuacja widowni.

Do wypadku doszło w dniu wczorajszym, wieczorem, około godziny 20, podczas przedstawienia opartego na motywach popularnej sztuki Arthura Millera. Konieczna okazała się ewakuacja - około 1100 osób trzeba było wyprowadzić z teatru na West Endzie zlokalizowanego przy ulicy Denman Street.

Jak podaje serwis informacyjny BBC przynajmniej pięć osób zostało poszkodowanych, co zostało potwierdzone przez władze teatru. Wszystkie ofiary wypadku przebywają obecnie w szpitalu - nie odnieśli oni jednak żadnych poważnych obrażeń.

Czytaj też: Michel Barnier ostrzegł, że okres przejściowy może zostać przesunięty do 2022 roku

Co się stało? Póki co musimy ograniczyć się do zeznań świadków, ponieważ służby ratunkowe nadal badają miejsce wypadku. Do tych dramatycznych zdarzeń miało dojść około godziny 20, w dziesięć minut po rozpoczęciu sztuki. Jak relacjonuje Martin George na łamach "The Evenings Standard" zaczęło się od tego, że dało się słyszeć cichy dźwięk, jakby woda kapała gdzieś z góry.

Na początku na te hałasy nie zwracano uwagi, ale im głośniejsze się one stawały, tym ciężej było je ignorować. Ludzie zaczęli wstawać z miejsc i patrzeć co się dzieje, aż nagle, z wielkim hukiem, mierzący około trzy na cztery metry, kawał sufitu spadł na ziemię. Wybuchła regularna panika. Miłośnicy sztuki teatralnej zaczęli krzyczeć, próbowali wydostać się z teatru. Na szczęście sytuacja została dość szybko opanowana, a ewakuację udało się przeprowadzić sprawnie.

Zobacz także: Prognozy dotyczące wyniku wyborów parlamentarnych wpłynęły niekorzystnie na funta

Odtwórca głównej roli, amerykański aktor Wendell Pierce wyszedł do ewakuowanej widowni, która zgromadziła się przed teatrem, i przeprosił ją za wydarzenia, które miały miejsce. Podziękował za wszystko, za ich obecność na przedstawieniu i ubolewał, że sztuka została przerwana w ten sposób.