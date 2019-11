Michel Barnier ostrzegł, że okres przejściowy może zostać przesunięty do 2022 roku

Fiona Twycross z London Resilience Forum powiedziała, że mieszkańcy Wysp już robią zapasy żywności, paliwa oraz innych towarów z powodu niepewności związanej z Brexitem. Dlatego też zaapelowano do brytyjskiego...

Odpowiedzialny za negocjacje w sprawie Brexitu Guy Verhofstadt powiedział, że trafia do niego tysiące próśb obywateli brytyjskich o umożliwienie im pozostania obywatelami Unii.

Miliony imigrantów z UE będą musiały składać swoje paszporty do Home Office oraz uiścić opłatę w wysokości 65 funtów za proces gwarantujący im zachowanie swoich praw po Brexicie.

Theresa May ogłosiła wczoraj, że jej rząd przyjął projekt umowy opuszczenia Unii Europejskiej. Premier ogłosiła też parlamentowi, że jedyną alternatywą jest wyjście z Unii bez umowy. Jeśli zastanawiacie...

"Przez Brexit mam teraz 30 dni na opuszczenie domu" - Brytyjczyk mieszkający we Francji skarży się, że nie spełnia wymogów, by otrzymać pozwolenie na stały pobyt

Wywiad z Brytyjczykiem, mieszkającym i pracującym we Francji, został przeprowadzony przez "The Independent" w połowie kwietnia, już po przesunięciu terminu wyjścia z UE do końca października. Brytyjczyk...