Prognozy dotyczące wyniku wyborów parlamentarnych wpłynęły niekorzystnie na funta

Analitycy twierdzą, że najbardziej prawdopodobnym wynikiem przyspieszonych wyborów będzie powstanie parlamentu, w którym żadna partia nie zdobędzie większości. Prognozy te niestety wpłynęły niekorzystnie na funta.

We wtorek kurs funta w stosunku do dolara spadł do 1,28 USD, z kolei wobec waluty euro zaliczył niewielkie osłabienie ze 1,16 do 1,157 EUR. Natomiast wobec polskiego złotego wartość szterlinga wzrosła ze 4,93 do 4,94 PLN, co jest związane z trudną sytuacją samej złotówki.

Finansiści twierdzą, że dobra passa funta sprzed tygodnia, kiedy to udało się uniknąć twardego Brexitu, została obecnie wstrzymana niepewną sytuacją dotyczącą przyspieszonych wyborów parlamentarnych, które odbędą się 12 grudnia.

Wynik wyborów jest trudny do przewidzenia i istnieje duże ryzyko, że żadna z partii nie zdobędzie większości w Izbie Gmin. Torysi twierdzą, że uda im się tę większość uzyskać i dzięki temu przeforsować umowę brexitową przed styczniem 2020 roku, jednak takiej wersji wydarzeń może poważnie zagrozić Partia Brexit Nigela Farage’a, która będzie walczyć o każde miejsce w parlamencie.

Finansiści podkreślają, że taka sytuacja, w którym w Izbie Gmin żadna partia nie zdobędzie większości, będzie miała negatywny wpływ na brytyjską walutę, gdyż zmniejszy się w ten sposób prawdopodobieństwo wyjścia z obecnego impasu brexitowego i przeforsowania umowy wyjścia do wyznaczonej przez Unię Europejską daty.

