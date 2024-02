Irlandia Wynajem mieszkania w Irlandii jest coraz droższy. Landlordzi często nie przestrzegają prawa

Wynajem mieszkania w Irlandii jest poddany pewnym regułom. Tam, gdzie obowiązują strefy Rent Pressure Zones, landlordzi nie mogą podnosić czynszu o więcej niż 2 proc. rocznie. Tymczasem, jak pokazują najnowsze statystyki, w ostatnim roku średnia cena za najem mieszkania wzrosła na Zielonej Wyspie o ponad 5 proc.

Strefy Rent Pressure Zones mają chronić lokatorów przed samowolą landlordów

W dobie inflacji i ogólnego, światowego kryzysu, związanego choćby z wyższymi cenami energii, pokusa, by podnosić czynsze, jest wśród landlordów nadzwyczaj silna. Ale w Irlandii lokatorów chronią przed zbytnią samowolą właścicieli przepisy prawa. Duże połacie kraju objęte są tzw. strefami Rent Pressure Zones. W ich obrębie landlordzi mogą podnosić kwotę najmu jedynie o 2 proc. w ciągu roku. Ale to jest tylko teoria. Jak pokazało najnowsze badanie przeprowadzone przez the Economic and Social Research Institute (ESRI), na zlecenie the Residential Tenancies Board (RTB), średni koszt najmu mieszkania dla stałych lokatorów w okresie trzech miesięcy do września 2023 r. był w Irlandii wyższy o 5,2 proc. w porównaniu do tego samego okresu rok wcześniej. Natomiast średni koszt wynajmu mieszkania dla nowego lokatora wzrósł w trzecim kwartale ubiegłego roku aż o 11 proc. w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej.

Przeczytaj też:

Wiek emerytalny w Wielkiej Brytanii zostanie podniesiony do 71 lat? Breaking News

Ile trzeba zapłacić za wynajem mieszkania w Irlandii?

Analiza wykonana przez ekspertów ESRI wykazała, że średni czynsz dla stałych lokatorów wynosi w Irlandii 1357 euro miesięcznie. Z kolei średnia kwota najmu dla nowych lokatorów to 1598 euro miesięcznie. W porównaniu do poprzedniego kwartału lokator musi zapłacić 25 euro więcej. A w porównaniu do zeszłego roku musi się pogodzić z podwyżką rzędu 158 euro. Jednocześnie różnica w cenie najmu między stałymi i nowymi lokatorami wynosi średnio 18 proc.

Przeczytaj też:

Dokuczają ci lęki, stres, depresja? Zobacz, czy masz szansę na zasiłek w wysokości nawet 605 funtów Breaking News

Dla przykładu, średnia cena najmu lokalu mieszkalnego w Dublinie to dla nowego najemcy 2113 euro miesięcznie. Kwota ta jest nie tylko o 10 proc. wyższa niż w roku ubiegłym, ale też średnio o 325 euro (lub 18,2 proc.) wyższa niż średni czynsz dla stałych umów najmu. Lokatorzy z dłuższym stażem najmu płacą obecnie w stolicy Irlandii 1788 euro miesięcznie (więcej o ok. 4,3 proc. rok do roku). Z kolei w Cork nowi najemcy muszą zapłacić średnio 1386 euro miesięcznie. Czyli o 216 euro (lub 18,5 proc.) więcej niż lokatorzy przedłużający umowę najmu. Ci ostatni płacą średnio 1170 euro miesięcznie.

Landlordzi nie mają prawa podwyższać czynszów w strefach RPZ ponad normę

The Residential Tenancies Board przypomina i ostrzega, że właściciele mieszkań znajdujących się na terenie stref Rent Pressure Zones nie mogą podwyższać czynszów o więcej niż 2 proc. rocznie. I dotyczy to zarówno lokatorów przedłużających umowę najmu, jak i nowych najemców. Landlordom, którzy łamią w tym względzie prawo, grozi grzywna w wysokości do 15 000 euro. A RTB ma narzędzia, żeby weryfikować wysokość pobieranych przez właścicieli czynszów.

Więcej o Strefach Presji Czynszowej – Rent Pressure Zones – przeczytasz TUTAJ (strona w j. angielskim)