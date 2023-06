Wyjątkowe znalezisko sprzed ponad 6000 lat znaleziono w wykopanym rowie

Mierzący metr długości rzeźbiony kawałek drewna dębowego został znaleziony w wykopanym na terenie prywatnej posiadłości rowie w Boxford, w hrabstwie Bershire. Datowanie radiowęglowe określiło jego wiek na ponad 6000 lat.

Derek Fawcett, który odkrył nasiąknięty wodą kawałek drewna przy kopaniu 5-metrowego rowu pod fundamenty swojego nowego warsztatu, mógł równie dobrze wyrzucić swoje znalezisko uznając je za nieistotne. Brytyjczyk postanowił jednak przyjrzeć się mu bliżej i dać do oceny specjalistom.





Najstarszy rzeźbiony kawałek drewna w UK

Dzięki datowaniu radiowęglowemu udało się ustalić, że znalezisko Dereka Fawcetta ma ponad 6000 lat i jest tak naprawdę najstarszym rzeźbionym kawałkiem drewna znalezionym w Wielkiej Brytanii.

Specjaliści ustalili, że znaki na drewnie zostały wykonane przez ludzi późnego mezolitu, aż 2000 lat przed zbudowaniem Stonehenge i 4500 przed przybyciem Rzymian do Wielkiej Brytanii.

- Powiedzieć, że to był łut szczęścia, to mało – stwierdził Fawcett, emerytowany chirurg.

Jak doszło do odkrycia?

Cztery lata temu Derek Fawcett budował warsztat przy swoim domu w Boxford, w hrabstwie Berkshire, w którym miał nadzieję oddać się swojemu nowemu hobby na emeryturze, czyli toczeniu drewna. Pewnego dnia wezwali go kontrahenci.

- Prosili mnie, abym spojrzał na coś, co wyciągnęli z dziury w ziemi. Wyglądało to jak duży pień drzewa. Zastanawiałem się, czy mógłbym wytoczyć z niego jakieś ładne miski – powiedział emeryt.

Jednak po opłukaniu drewna wodą, Fawcett zauważył ciekawe oznaczenia na jego fragmencie.

- Mogłem zobaczyć, że były prawdopodobnie zrobione przez człowieka. Od razu rozpoznałem, że to było coś niezwykłego – dodał mężczyzna.

Torf ocalił drewniany skarb

Kawałek dębu leżał w torfie – doskonałym środku konserwującym materię organiczną – przez tysiące lat 5 stóp pod ziemią. Po tym, jak Fawcett zdał sobie sprawę, że wykopał coś niezwykłego, skontaktował się z lokalnym archeologiem, a ten następnie z Historic England. Eksperci z organizacji przy współpracy z naukowcami z Nottingham Tree-ring Dating Laboratory i Centre for Isotope Research na Uniwerstytecie w Groningen, przeprowadzili datowanie radiowęglowe kawałka drewna.

Ustalono, że istnieje 95-procentowe prawdopodobieństwo, że kawałek drewna pochodzi z okresu między 4640 r. p.n.e. a 4605 r. p.n.e. W ten sposób znalezisko okazało się o 500 lat starsze niż inne znane dekoracyjnie rzeźbione drewno odkryte w UK w pobliżu Maerdy w Walii i datowane na późny mezolit (4270 – 4000 r. p.n.e.).

Kawałek dębowego drewna ma metr długości, 42 cm szerokości i 20 cm grubości. Historic England poinformowało, że znaczenie znaków jest nieznane, ale przypominały one dekorację widzianą we wczesnej neolitycznej ceramice. Stwierdzono również, że są podobne do dekoracji Shigir Idol – drewnianej rzeźby znalezionej w górach Uralu w Rosji, która miała 12 500 lat i jest uznawana za przykład najstarszego rzeźbionego kawałka drewna na świecie.

Fawcett podarował dzieło West Berkshire Museum w Newbury, gdzie zostanie wystawione.

