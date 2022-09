Para z Yorkshire znalazła drogocenne złote monety pod podłogą w domu, w którym mieszkają od 10 lat

Para z Yorkshire znalazła pokaźną liczbę złotych monet sprzed ponad 400 lat pod podłogą swojego domu, w którym mieszka od 10 lat. Wartość znaleziska oszacowano na 250 000 funtów.

Skarb składający się z 264 złotych monet został odkryty przez brytyjską parę podczas remontu podłogi w ich domu. Gdy podnieśli deski podłogowe w ich XVIII-wiecznej posiadłości, zaintrygował ich gliniany kubek wielkości puszki po Coli.

Skarb pod podłogą

Dopiero gdy eksperci przyjrzeli się zawartości glinianego kubka, stwierdzili, że są to złote monety pochodzące z XVII wieku. Skarb został odkryty przez właścicieli domu w lipcu 2019 roku, jednak dopiero teraz potwierdzono, że należy on do nich i mogą wystawić go na aukcję.

Najważniejszym punktem sprzedaży jest złota gwinea George I z 1720 roku, która ma błąd mennicy. Na monecie nie ma głowy króla, a zamiast tego, ma dwie strony „rewersu” i oczekuje się, że jej cena na aukcji wyniesie 4 000 funtów.

Gwinea Karola II z 1675 roku ma błąd w pisowni – łacińskie imię króla jest błędnie napisane jako CRAOLVS zamiast CAROLVS i jej wartość szacuje się na 1500 funtów.

Jedno z największych odkryć w UK

Licytator, Gregory Edmund powiedział:

- To fascynujące i bardzo ważne odkrycie. Niezwykle rzadko się zdarza, aby na rynek trafiały gromady angielskich złotych monet. To znalezisko liczące ponad 260 monet jest również jednym z największych w historii archeologicznej Wielkiej Brytanii. To nie są idealne monety, to monety, które miały ciężkie życie. Jednak liczba monet i unikalny sposób pochówku stwarza niezwykłą okazję do docenienia skomplikowanej angielskiej gospodarki w pierwszych dziesięcioleciach Banku Anglii i znacznej nieufności do nowomodnego wynalazku „banknotu”.

