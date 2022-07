Wygrała 40 tys. odszkodowania od Ryanaira po awaryjnym lądowaniu. Co takiego zaszło na pokładzie?

Fot. Getty

Pasażerka zażądała od Ryanaira odszkodowania za szkody fizyczne i psychiczne, po tym, jak doszło do awaryjnego lądowania. Kobieta wygrała sprawę i dostała 40 000 EUR rekompensaty od irlandzkiego przewoźnika.

Do zdarzenia doszło w samolocie tanich linii lotniczych Ryanair, który leciał z irlandzkiego Dublina do Zadaru w Chorwacji. W kabinie doszło do niespodziewanego spadku ciśnienia, co skłoniło pilotów do awaryjnego lądowania. Na pokładzie znajdowało się 189 pasażerów i załoga.

Pasażerowie musieli założyć maseczki tlenowe, gdy samolot gwałtownie tracił wysokość

Przez około 80 minut od startu z lotniska w Dublinie, w samolocie wszystko przebiegało normalnie i nic nie zwiastowało nagłego zwrotu akcji. Niestety, w pewnym momencie, zupełnie nieoczekiwanie na pokładzie spadło ciśnienie. Jak podaje dziennik The Independent, piloci podjęli szybką decyzję o awaryjnym lądowaniu. Według relacji pasażerów, samolot zaczął bardzo gwałtownie lecieć w dół, a z panelu nad ich głowami wypadły maseczki tlenowe, które pasażerowie musieli założyć na twarz.

Jeśli nigdy nie było się w takiej sytuacji, można jedynie wyobrażać sobie, co musieli przeżywać pasażerowie feralnego lotu i jaka panika wybuchła na pokładzie. Gwałtowna utrata wysokości przez maszynę zapewne spowodowała silne obciążenie fizyczne dla pasażerów - co faktycznie zaszło, ponieważ, gdy maszyna szczęśliwie wylądowała awaryjnie na lotnisku we Frankfurcie, aż 33 pasażerów trafiło do szpitala.

Odszkodowanie od Ryanaira za awaryjne lądowanie

Wydawałoby się, że cała historia na tym się zakończy, bo przecież awaryjne lądowanie z przyczyn technicznych nie było winą pilotów, a ich decyzja miała na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim podróżnym. Co jednak ciekawe, jedna z pasażerek postanowił wywalczyć odszkodowanie, twierdząc, że z powodu tak gwałtownego awaryjnego lądowania nabawiła się przewlekłych dolegliwości fizycznych i psychicznych.

Pod względem fizycznym kobieta miała odczuwać silne bóle uszu nie tylko bezpośrednio po lądowaniu, ale ból ten miał stać się chroniczny. Kobieta miała też nabawić się problemów z układem nerwowym. Z powodu incydentu i jego skutków fizycznych, pasażerka musiała przejść między innymi kurację sterydową, podaje portal Tanie Loty. Dodatkowo, pod względem psychicznym u kobiety wystąpiły dolegliwości związane ze stresem i traumą, które tak silnie wpłynęły na jej codzienne funkcjonowanie, że w końcu straciła pracę. Z tego powodu musiała też podjąć terapię.

Ostatecznie, przedstawiając wszystkie szkody fizyczne i psychiczne, jakich doznała z powodu awaryjnego lądowania, pasażerka uzyskała od Ryanaira odszkodowanie w wysokości 40 tys. euro. Co ciekawe, sam lot miał miejsce w 2018 roku, jednak dopiero teraz, po 4 latach kobieta wygrała sprawę - o czym poinformowały różne europejskie media.

W związku z tym samym awaryjnym lądowaniem, wniosek o odszkodowanie złożyła nie tylko ta konkretna pasażerka. 19 innych pasażerów zadeklarowało, że także chce zawalczyć o odszkodowanie za ten feralny lot.

