Wydano wyrok w sprawie zabójstwa posła Davida Amessa - przysięgli podjęli decyzję w 18 minut

Zabójca posła Davida Amessa został uznany winnym. Ali Harbi Ali został uznany winnym przygotowywania aktu terroru oraz zabójstwa. Ława przysięgłych sądu Old Bailey nie miała żadnych wątpliwości. Wyrok wydała w zaledwie 18 minut.

26-letni obywatel brytyjski somalijskiego pochodzenia z Kentish Town przed brytyjskim wymiarem sprawiedliwości przyznał się do zabicia posła, zaprzeczał jednak zarzutom związanym z terroryzmem. Przyczyną ataku na polityka Partii Konserwatywnej miało być jego opowiedzenia się za nalotami na Syrię w 2014 i 2015 roku. Ali Harbi Ali pod wpływem propagandy ISIS uległ radykalizacji. Warto w tym miejscu dodać, że podczas procesu ustalono, że Ali do pewnego czasu był „wzorowym studentem” i miał ambicje związane z robieniem kariery, jako lekarz. Przed sądem zeznał, iż podróż do Syrii i dołączenie do Państwa Islamskiego okazały się dla niego zbyt trudne. Postanowił więc „pomagać muzułmanom” tu, na miejscu, w Wielkiej Brytanii.

Ali Harbi Ali przyznał, że nie żałuje popełnionego przez siebie czynu. Stwierdził również, że Amess był jednym z jego celów na wcześniej opracowanej liście. Przyszły sprawca przez dwa lata miał planować dokonanie ataku terrorystycznego. Wśród potencjalnych celów prokuratura wymieniła kilkunastu polityków, w tym obecnych wpływowych ministrów Michaela Gove'a i Dominica Raaba oraz lidera opozycji Keira Starmera. Warto również dodać, że sam Ali nie uważa się za ekstremistę. Przed sądem stwierdził, że jest "umiarkowanym muzułmaninem".

Londyński sąd Old Bailey wydał wyrok w sprawie morderstwa Davida Amessa

Sąd Old Bailey w środę, 13 kwietnia 2022 roku ogłosi wymiar kary, jaka zostanie nałożona na Ali Harbi Alego.

Dochodzenie w głośnej sprawie zabójstwa Davida Amessa ruszyło 15 października, gdy policja w Essex ogłosiła, że śledztwo zostało przekazane jednostce Counter Terrorism Command. Wieczorem, 16 października Met Police potwierdziło, że podejrzany został zatrzymany na podstawie art. 41 ustawy Terrorism Act 2000. 17 października śledczy uznali dźgnięcie za incydent terrorystyczny, który może być motywowany islamskim ekstremizmem.

21 października w Westminster Magistrates Court ustalono, iż sprawca uważał się za współpracownika Państwa Islamskiego i planował atak "na chłodno", z dużym wyprzedzeniem. Sąd dowiedział się również, że jego działania były „związane z konfliktem w Syrii”.

Sprawca nie żałuje tego, co zrobił i nie uważa się za "radykała"

Przypomnijmy, do aktu islamskiego ekstremizmu doszło w dniu 15 października 2021 roku, w miasteczku Leigh-on-Sea, położonym na wschód od Londynu. Polityk Partii Konserwatywnej pełnił dyżur dla lokalnych mieszkańców w kościele metodystycznym. W godzinach południowych. Amess znajdują się w sali kościelnej, został zaatakowany przez mężczyznę, który wyłonił się z grupy osób obecnych na spotkaniu. Napastnik wielokrotnie dźgnął polityka nożem.

Policja i sanitariusze przybyli na miejsce zdarzenia w ciągu kilku minut. Pierwotnie ofiara ataku miała zostać przetransportowana helikopterem do szpitala, ale obecny na miejscu zespół medyczny zdecydował, iż stan Amess jest zbyt poważny. Na miejscu próbowano ratować jego życie, jednak ostatecznie zmarł. Zgon ogłoszono o godzinie 13:13. Sprawca został zatrzymany na miejscu. Był obecny w auli kościelnej, gdy walczono o życie jego ofiary.

Zamordowany David Amess był żonaty i miał piątkę dzieci. Należał do najstarszych stażem posłów Partii Konserwatywnej, którego staż wynosił 38 lat. Okręg Southend West reprezentował od roku 1997. Był zwolennikiem Brexitu, opowiadał się przeciwko Unii Europejskiej, przeciwko aborcji i był przeciwny uznaniu małżeństw homoseksualnych. 69-letni poseł walczył jednak o prawa zwierząt i żądał zaprzestania polowania na lisy tak popularnego w Wielkiej Brytanii. Amess urodził się w Plaistow we wschodnim Londynie w roku 1952, zanim został parlamentarzystą, pracował jako konsultant w zakresie rekrutacji.