Policja podała, że zabójstwo posła, Davida Amessa było aktem terroryzmu. Wykryto powiązania z islamskim ekstremizmem

Policja prowadząca śledztwo w sprawie zabójstwa posła Partii Konserwatywnej, Davida Amessa, poinformowała, że morderstwo było aktem terroryzmu – na wczesnym etapie dochodzenia wykryto potencjalne powiązania zabójcy z islamskim ekstremizmem.

David Amess był drugim parlamentarzystą brytyjskim zamordowanym w ciągu pięciu lat. W roku 2016 neonazista zabił laburzystkę Jo Cox w Birstall, West Yorkshire. Mąż posłanki, Brendan Cov powiedział, że atak na parlamentarzystę jest „atakiem na demokrację samą w sobie”.

Zabójstwo posła aktem terroryzmu

Śledztwo w sprawie zamordowania 69-letniego posła, Davida Amessa prowadzi obecnie specjalna jednostka antyterrorystyczna. Jak poinformowano w nocy z piątku na sobotę – zabójca miał najprawdopodobniej powiązania z islamskim ekstremizmem. Jest on także badany pod kątem problemów ze zdrowiem psychicznym.

Ustalono, że 25-letni morderca jest obywatelem brytyjskim o somalijskich korzeniach. W ramach śledztwa oficerowie prowadzą także poszukiwania pod dwoma adresami w Londynie.

Metropolitan Police podało:

- 25-letni Brytyjczyk został aresztowany na miejscu zdarzenia pod zarzutem morderstwa. Obecnie jest przesłuchiwany na komisariacie policji w Essex.

Morderstwo posła

Do zabójstwa posła, Davida Amessa doszło w południowo-wschodniej Anglii w Leigh-on-Sea w piątek po południu. Parlamentarzysta w kościele metodystów – jak co dwa tygodnie – prowadził spotkania z wyborcami ze swojego okręgu. Ustalono, że 25-letni morderca najprawdopodobniej czekał w kolejce, następnie wbiegł do sali, w której zadał Amessowi 12 ciosów nożem i stał nad konającym posłem czekając na przyjazd policji.

Mimo szybkiej pomocy służb ratunkowych, posła nie udało się uratować ze względu na ciężkie obrażenia.

Kim był David Amess?

Zamordowany David Amess był żonaty i miał piątkę dzieci. Należał do najstarszych stażem posłów Partii Konserwatywnej, którego staż wynosił 38 lat. Okręg Southend West reprezentował od roku 1997. Był zwolennikiem Brexitu, opowiadał się przeciwko Unii Europejskiej, przeciwko aborcji i był przeciwny uznaniu małżeństw homoseksualnych. 69-letni poseł walczył jednak o prawa zwierząt i żądał zaprzestania polowania na lisy tak popularnego w Wielkiej Brytanii. Amess urodził się w Plaistow we wschodnim Londynie w roku 1952, zanim został parlamentarzystą, pracował jako konsultant w zakresie rekrutacji.