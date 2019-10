Wtorek w Izbie Gmin: Boris Johnson złoży kolejny wniosek o rozpisanie przyspieszonych wyborów! Nie obędzie się jednak bez zmian w prawie...

Fot. Getty

Po przegranym wczoraj wieczorem głosowaniu w sprawie skrócenia kadencji parlamentu i rozpisania przedterminowych wyborów, Boris Johnson już dziś szykuje się na kolejne starcie w Izbie Gmin. Czy premierowi uda się zmienić prawo – kworum wymagane do przeprowadzenia wcześniejszych wyborów – i przekonać Liberalnych Demokratów oraz Szkocką Partię Narodową do poparcia wyborów w grudniu?

Boris Johnson nie składa broni, ale wydaje się, że w dniu dzisiejszym może pójść opozycji na daleko idące ustępstwa. Rząd spróbuje najpierw zmienić prawo i kworum wymagane do podjęcia decyzji o rozwiązaniu parlamentu – z obecnych 2/3 (kworum to wynika z zapisów ustawy Fixed-Term Parliaments Act (FTPA)) na zwykłą większość. Później natomiast Johnson znów będzie próbował przepchnąć wniosek o rozpisanie wcześniejszych wyborów.

Ze zmianą prawa Boris Johnson nie powinien mieć większych problemów, ponieważ będzie on do tego potrzebował jedynie zwykłej większości. Schody zaczną się jednak dla premiera w momencie, gdy przyjedzie mu ponownie przekonywać opozycyjnych posłów do daty 12 grudnia. Opozycja nie chce się zgodzić na przeprowadzenie wyborów w czwartek 12 grudnia, twierdząc, że data ta jest bardzo niefortunna z uwagi m.in. na wczesne rozpoczęcie na wielu uniwersytetach przerwy świątecznej i powrót studentów do domów. - Jeśli Boris Johnson chce wyborów powszechnych, to musi poprzeć nasz projekt wyborów parlamentarnych w dniu 9 grudnia. Premier na razie pozostaje przy swoim pierwotnym planie - 12 grudnia, który my już odrzuciliśmy – powiedziała przewodnicząca Liberalnych Demokratów Jo Swinson.

Drugą sprawą, w której Boris Johnson będzie musiał pójść opozycji na ustępstwa (choć sprawa ta wydaje się łatwiejsza do rozwiązania niż data wyborów), będzie całkowite zrezygnowanie z procedowania Withdrawal Agreement Bill (WAB – ustawy wdrażającej zapisy Umowy ws. wyjścia z UE do prawa brytyjskiego) jeszcze w tej sesji parlamentu. O tym, że rząd jest gotowy zarzucić ten pomysł, informował już jednak wczoraj Jacob Rees-Mogg. Obecny przewodniczący Izby Gmin obiecał już bowiem deputowanym: - Mogę zapewnić Izbę, że nie powrócimy [do parlamentu w tej sesji – przyp.red.] z Withdrawal Agreement Bill.

