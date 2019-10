Kolejne odroczenie terminu Brexitu? Internauci nie powstrzymali się od ZŁOŚLIWYCH żartów

Fot. Twitter

Który to już raz będziemy przesuwać Brexitowy ZEGAR? Tak, trzeci... Czy ostatni? Chyba nikt poważny nie byłby na siłach, żeby z pełną stanowczością odpowiedzieć na to pytanie w sposób twierdzący. A jeśli nie da się na poważnie, to czemu nie potraktować Brexitowej sagi na wesoło?

Dziś nad ranem Unia Europejska oficjalnie zgodziła się na 3-miesięczne odroczenie terminu Brexitu do 31 stycznia 2020 r., a także na "elastyczną" opcję wcześniejszego wyjścia, jeśli tylko Wielka Brytania ratyfikuje Umowę brexitową zawartą przez premiera Borisa Johnsona 17 października. Wiadomość o kolejnym, trzecim już wydłużeniu Brexitu, rozbawiła wielu internautów, którzy dali w internecie upust swojej politycznej złośliwości.

Zobaczcie najśmieszniejsze komentarze internautów odnośnie ponownego przesunięcia terminu wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej!

Does anyone know how to use Ebay?

I’ve got a Brexit Countdown Clock that’s as good as new.#BrexitExtensionpic.twitter.com/CjZJBz876K — Parody Boris Johnson (@BorisJohnson_MP) 28 października 2019