Z ostatniej chwili: Boris Johnson przegrał głosowanie ws. przyśpieszonych wyborów! Po raz trzeci

Fot. Getty

Boris Johnson po raz trzeci przegrał w Izbie Gmin głosowanie ws. rozpisania przyśpieszonych wyborów. Rząd nie uzyskał 2/3 głosów potrzebnych do rozwiązania parlamentu i przeprowadzenia wcześniejszych wyborów 12 grudnia.

Po burzliwej debacie posłowie po raz kolejny odrzucili wniosek Borisa Johnsona dotyczący zorganizowania przedterminowych wyborów powszechnych w dniu 12 grudnia. Zgodnie z ustawą Fixed-Term Parliaments Act (FTPA), aby rozwiązać obecny parlament i doprowadzić do wcześniejszych wyborów premier potrzebował poparcia 2/3 członków Izby Gmin (433 deputowanych). Ta sztuka mu się jednak nie udała, ponieważ posłowie Partii Pracy wstrzymali się od głosu, a rząd uzyskał poparcie jedynie 299 posłów (70 deputowanych zagłosowało przeciw).

Czytaj też: Unia Europejska zgodziła się na „flextension”. Brexit zostanie przesunięty do 31 stycznia 2020 z opcją wcześniejszą

Po przegranym głosowaniu premier poprze zapewne plan Liberalnych Demokratów w zakresie zmiany prawa, aby móc doprowadzić do rozpisania przedterminowych wyborów. Partie wciąż nie uzgodniły w tej sprawie terminu, ale rząd jest zdeterminowany, by obecną izbę rozwiązać. - Nie wierzę w to, że ten parlament jest w stanie dostarczyć to, co obiecaliśmy ludziom – grzmiał z mównicy tuż przed głosowaniem Boris Johnson.

Dłużny Johnsonowi nie pozostał podczas debaty lider laburzystów Jeremy Corbyn, który, powołując się na „Financial Times”, zarzucił premierowi próbę oszukania społeczeństwa. - Ona [Theresa May – przyp.red.] odrzuciła go [pierwszy zarys umowy – przyp. red.] jako niewystarczająco dobry dla Zjednoczonego Królestwa. Mamy umowę z recyklingu. Premier twierdził, że nie będzie na jej mocy żadnych kontroli celnych między Irlandią Północną i Wielką Brytanią, a sekretarz odpowiedzialny za Brexit stwierdził, że jednak będą – denerwował się Jeremy Corbyn, powtarzając kilkukrotnie, że "premier nie jest godny zaufania".

Nie przegap: Kolejne odroczenie terminu Brexitu? Internauci nie powstrzymali się od ZŁOŚLIWYCH żartów

Understand government has offered the lib dems a bill they'd introduce tomorrow that would fix General Election on 12th, but lib dems holding firm to their date of the 9th at the moment - lib dem source says ‘If we are doing this, we are not doing it on the government’s terms’