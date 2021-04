„Wolałbym zobaczyć piętrzące się stosy ciał, niż wprowadzić kolejny lockdown”. Czy Boris Johnson rzeczywiście użył takich słów?

Fot. Getty

Rewelacje „Daily Mail” podchwyciły dziś największe tytuły prasowe na Wyspach. I trudno się temu dziwić, bo na niemały skandal zakrawa doniesienie o słowach, jakich premier miał użyć tuż po wprowadzeniu drugiego lockdownu w UK. Czy zatem Boris Johnson naprawdę powiedział, że „wolałby zobaczyć piętrzące się stosy ciał, niż wprowadzić kolejny lockdown”?

Boris Johnson słynie z ciętego języka, dlatego nie można wykluczyć, że dzisiejsze rewelacje „Daily Mail” są prawdziwe (zresztą na Wyspach trwa od tygodnia zmasowana akcja mająca na celu zdyskredytowanie premiera). Według informatora dziennika, premier miał w październiku stracić nad sobą panowanie, zaraz po wprowadzeniu nowych restrykcji związanych z lockdownem. W chwili złości Johnsosn miał powiedzieć: „Nigdy więcej pie*****ch lockdownów - niech ciała piętrzą się na stosach w tysiącach”. Downing Street odniosło się już do tych rewelacji i całkowicie im zaprzeczyło, nazywając je „po prostu kolejnym kłamstwem”, ale dziennikarze „Daily Mail” podtrzymują, że ich informator nie wycofał się z tego, co powiedział.

Nagonka na Borisa Johnsona trwa

Do informacji przekazanych przez „Daily Mail” szybko odniósł się rzecznik Partii Pracy, który zaznaczył, że „jeśli raport jest prawdziwy, to jest to naprawdę szokujący i obrzydliwy komentarz ze strony Borisa Johnsona”. I dodał: - Trudno sobie wyobrazić, jak rodziny, które straciły bliskich z powodu Covid będą się czuły czytając te komentarze. Boris Johnson musi jak najszybciej złożyć publiczne oświadczenie i odnieść się do tych rewelacji.

Niezależnie jednak od tego, czy informacje „Daily Mail” są prawdziwe, czy zostały nieco podkoloryzowane, to jedno nie ulega wątpliwości – od jakiegoś czasu trwa nagonka na Borisa Johnsona, która ma na celu zdyskredytowanie jego osoby. Tylko w zeszły piątek, na blogu, były doradca rządu Dominic Cummings poinformował, że Boris Johnson jest politykiem „szalonym i nieetycznym”, który postępuje niezgodne z prawem. Boris Johnson miał też m.in. próbować wyremontować mieszkanie na Downing Street 10 ze składek darczyńców Partii Konserwatywnej.