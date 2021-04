40 proc. Brytyjczyków uważa, że politycy Partii Konserwatywnej zachowują się niemoralnie. Premier i Matt Hancock ocenieni najgorzej

Zaufanie do polityków Partii Konserwatywnej znacząco maleje

Fot. Getty

Ciemne chmury zbierają się nad Partią Konserwatywną – po serii doniesień medialnych związanych z wątpliwymi moralnie praktykami stosowanymi przez byłych i obecnych polityków tej partii, zaufanie do torysów w społeczeństwie wyraźnie spadło. Już 40 proc. wyborców uważa, że torysi nie są godni zaufania i że nie zachowują się moralnie.

Nie ma tygodnia, by mieszkańcy UK nie byli bombardowani kolejnymi doniesieniami o aferach w łonie Partii Konserwatywnej. Tylko w ostatnich kilku tygodniach media informowały społeczeństwo o przyznaniu przez Matta Hancocka covidowych kontraktów firmom powiązanym z jego przyjaciółmi i wspólnikami czy o Davidzie Cameronie, który miał lobbować u Kanclerza Skarbu na rzecz udzielenia pożyczek z funduszy na zwalczanie skutków COVID-19 firmie, w której były premier ma udziały. Natomiast wisienką na torcie okazały się w ostatnich dniach rewelacje Dominica Cummingsa, który nazwał Borisa Johnsona politykiem „szalonym i nieetycznym” i który zarzucił premierowi postępowanie niezgodne z prawem. Cummings oskarżył Borisa Johnsona o to, że ten usiłował zablokować śledztwo w sprawie przecieków dotyczących pierwszego lockdownu (rzekomo mógł w to być zamieszany przyjaciel Carrie Symonds). Dodatkowo była szara eminencji Downing Street ujawniła, że premier próbował wyremontować mieszkanie na Downing Street 10 ze składek darczyńców Partii Konserwatywnej.

Partia Konserwatywna ma złą prasę

W świetle takich rewelacji trudno jest się dziwić, że zaufanie wyborców do torysów drastycznie maleje. Z najnowszego sondażu dla „The Observer” wynika, że aż 38 proc. Brytyjczyków uznaje zachowanie całej Partii Konserwatywnej za niemoralne. Jednocześnie tylko 31 proc. ankietowanych twierdzi, że postępowanie torysów jest generalnie uczciwe i przejrzyste. Jeśli chodzi o samego premiera, to brak moralnego kręgosłupa zarzuca mu 37 proc. mieszkańców Wysp, a za uczciwego uznaje go 31 proc. respondentów. Złą opinią cieszy się też minister zdrowia Matt Hancock, którego, po ostatnich rewelacjach, za zdeprawowanego i niegodnego zaufania uznaje aż 33 proc. mieszkańców UK (przeciwnego zdania jest 31 proc. respondentów). Nieco lepiej natomiast w zestawieniu wychodzi kanclerz skarbu Rishi Sunak, którego zachowanie aż 40 proc. ankietowanych ocenia jako uczciwe i przejrzyste, natomiast za moralnie wątpliwe uznaje je 23 proc. badanych.