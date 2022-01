Wnioski tysięcy obywateli Unii Europejskiej o przyznanie settled status zostało wstrzymanych z powodu przestępstw, których nie popełnili!

Fot. Getty

Dziennikarze „The Independent” ujawniają, że tysiące niewinnych obywateli Unii Europejskiej nie otrzymało statusu settled status z powodu przestępstw, których nie popełnili. Błędy mają wynikać z nieaktualnych danych, którymi dysponuje Home Office.

Prawnicy twierdzą, że wnioski setek obywateli Unii Europejskiej, którzy ubiegali się o uregulowanie swojego statusu imigracyjnego w UK, zostało wstrzymanych – czasami na lata – z uwagi na toczące się wobec nich „postępowania”, które nie istnieją. Taka sytuacja dotyczyła np. obywatela Polski, którego aplikacja została wstrzymana na dwa lata ze względu na zarzut oszustwa z 1999 r., który został uchylony, ale później pozostał w jego policyjnych aktach.

Zgodnie z polityką Home Office, wniosek obywatela UE, przeciwko któremu toczy się postępowanie, musi zostać wstrzymany do czasu poznania wyników postępowania. W razie bowiem wyroku skazującego, obywatelowi UE może zostać odebrane prawo do pozostania na Wyspach po Brexicie. Z danych uzyskanych przez Coram, w ramach przepisów dotyczących wolności informacji (Freedom of information, FOI) wynika, że wnioski o status osoby osiedlonej zostały wstrzymane w ciągu ostatnich trzech lat w przypadku ponad 25 000 obywateli UE żyjących w Wielkiej Brytanii.

Brak statusu osoby osiedlonej przez błąd?

Prawnicy wprost przyznali dziennikarzom „The Independent”, że szacują, iż setki, jeśli nie tysiące wniosków o przyznanie statusu osoby osiedlonej zostały błędnie wstrzymane, ze względu na błędy w danych zgromadzonych przez Police National Computer (PNC). Ta baza danych, która powstała blisko 50 lat temu, zawiera dane osobowe około 13,2 mln mieszkańców Wielkiej Brytanii mieszkańców i jest niestety nieaktualna.