Pasażer Ryanaira twierdzi, że widział UFO w trakcie lotu do Edynburga i nakręcił filmik [wideo]

fot. TikTok

Martin Grivans umieścił w sieci wideo ze swojego lotu Ryanairem do Edynburga, w trakcie którego zobaczył „niezidentyfikowany obiekt latający”. Mężczyzna wierzy, że było to UFO.

Zdezorientowany pasażer Ryanaira wierzy w to, że zauważył UFO lecące na niebie, gdy sam znajdował się na pokładzie samolotu lecącego na szkockie lotnisko. Martin Grivans opublikował w sieci nagranie, na którym uchwycił „niezidentyfikowany obiekt latający” i wprawił tym komentatorów w zakłopotanie.

Zobaczył UFO podczas lotu Ryanairem

Pasażer Ryanaira podpisał nagranie na TikToku: „Zauważyłem to podczas mojego lotu do Edynburga. Czy to UFO?” Na klipie widać duży srebrny obiekt przebijający się pod kątem przez chmury, jednak dopiero pod koniec nagrania można zobaczyć cały obiekt. Mężczyzna, który mieszka w Glasgow, umieścił w swoim poście takie tagi, jak „obserwacja obcych” i „UFO”.

UFO nad Szkocją

Nie jest to pierwszy raz, kiedy to niebo nad Szkocją zostało zaszczycone przez kosmitów. W październiku „Daily Record” donosił, że kobieta z West Lothian, która wzięła udział w nocnej wachcie w znanym miejscu obserwacji UFO w Dechmont Woods w Livingston, była świadkiem podobnego incydentu około godziny drugiej nad ranem.

W tym samym rejonie w listopadzie 1979 roku robotnik leśny, Robert Taylor zgłosił, że widział statek kosmiczny. Miały być to "kule z dwoma kolcami" toczące się w jego kierunku. Mężczyzna zemdlał, ale twierdził, że został złapany za nogi, a po 20 minutach odzyskał przytomność.

W archiwach Ministerstwa Obrony znalazły się także raporty dotyczące zaobserwowania niezidentyfikowanych obiektów w latach 2007-2009 m.in. w Dundee, Saltcoasts, Duns, West Lothian, Inverness i Eastriggs. Ministersto Obrony zamknęło swoje biuro ds. UFO w grudniu 2009 roku, ponieważ nie służyło ono „celom obrony”. Odtajnione akta zawierają doniesienia z całej Szkocji. Jedno z nich dotyczy obiektu „w kształcie cygara o szerokości około 200 metrów”, który został zauważony przez kogoś łowiącego ryby na brzegach rzeki Tay w pobliżu lotniska Dundee.