Polak pierwszą ofiarą morderstwa w Londynie w 2022 r. Został śmiertelnie ugodzony nożem po kłótni z grupą mężczyzn na ulicy

Fot. Metropolitan Police

46-letni Polak jest pierwszą w tym roku ofiarą morderstwa w Londynie. Metropolitan Police właśnie ujawniła jego dane osobowe.

46-letni Dariusz Wolosz to pierwsza ofiara morderstwa w Londynie w 2022 r. Jak wynika z informacji przedstawionych przez Metropolitan Police, Polak został śmiertelnie ugodzony nożem w Yiewsley, na przedmieściach London Borough of Hillingdon. Mężczyzna został zaatakowany na High Street, niedaleko West Drayton, a jego zabójca oddalił się z miejsca zbrodni na nogach. Do zabójstwa doszło po rzekomej ulicznej sprzeczce we wtorek, tuż po północy.

Polak otrzymał kilka ciosów nożem i pomimo szybkiej reakcji służb medycznych jego życia nie udało się uratować. W czwartek, w kostnicy w Fulham, zostanie przeprowadzona sekcja zwłok Polaka, która ostatecznie potwierdzi przyczynę jego śmierci. - Myślimy, że Dariusz został zaatakowany przez grupę mężczyzn na Tavistock Road, po słownej sprzeczce. Grupa ta następnie rozpierzchła się w różnych kierunkach. W owym czasie na tym obszarze panował spory ruch, dlatego ktoś przejeżdżający obok mógł uchwycić na kamerze samochodowej cały incydent lub moment, który do niego doprowadził. Rodzina Dariusza jest zrozpaczona i robimy wszystko, co w naszej mocy, aby ich w tym czasie wesprzeć. Potrzebujemy teraz pomocy świadków, aby znaleźć osoby odpowiedzialne [za to zabójstwo]. Apeluję do wszystkich o sprawdzenie kamer domowych i samochodowych, być może ktoś uchwycił coś, co może być dla nas bardzo ważne – powiedział nadinspektor Wayne Jolley z wydziału Met’s Specialist Crime, który prowadzi śledztwo w sprawie zabójstwa Polaka.

Każdy, kto dysponuje informacjami o śmiertelnym dźgnięciu Dariusza Wołosza, jest proszony o kontakt telefoniczny pod numerem 101 i podanie numeru referencyjnego 0063/04JAN lub o anonimowy kontakt z Crimestoppers pod numerem 0800 555 111.