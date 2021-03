Władze UK chcą ograniczyć prawa do protestowania i zwiększyć uprawnienia policji

W brytyjskiej Izbie Gmin przegłosowano kontrowersyjną ustawę, dzięki której policja otrzymałaby większe uprawnienia do "rozprawiania" się z protestami i manifestacjami społecznymi. Tym samym projekt ten pokonał pierwszą przeszkodę w parlamencie UK i ma szansę stać się obowiązującym prawem na Wyspie.

Projekt ustawy "The Police, Crime, Sentencing and Courts Bill" w miniony wtorek wieczorem został przegłosowany większością 96 głosów. 359 posłów było za, głos przeciw oddało jedynie 263 posłów brytyjskiej Izby Gmin. Ustawa cieszy się poparciem polityków Partii Konserwatywnej i są duże szanse, że wejdzie w życie. Zmieniałaby ustawodawstwo w taki sposób, iż pokojowe protesty lub "celowo lekkomyślne działania" bez "rozsądnego wytłumaczenia", które są oceniane jako "hałaśliwe" lub "powodują zamieszanie", jak to określono w projekcie, podlegałyby karze grzywny, a w najbardziej ekstremalnym przypadku karze pozbawienia wolności do lat 10! Podsumowując, byłoby to znaczące ograczenie obywatelskich praw do wyrażania swojego niezadowolenia.

W Izbie Gmin przegłosowano projekt ustawy ograniczającej prawa obywateli do protestowania

Za przestępstwo uznawano byłoby "celowe lub lekkomyślne powodowanie uciążliwości publicznych", które powodują "poważny niepokój" w przestrzeni publicznej i nie można ich uzasadnić w sposób "rozsądny". Co więcej, proponuje się zwiększenie maksymalnej kary dla tych, którzy zniszczą pomnik z trzech miesięcy do aż 10 lat pobytu za kratkami.

Oprócz tego, w ramach ustawy zwiększono by również uprawnienia policji, a protesty wokół Parlamentu zostałyby całkowicie zakazane poprzez rozszerzenie tzw. "controlled area".

Posłowie opowiedzieli się również za zwiększeniem kompetencji policji

Partia Pracy próbowała nie dopuścić do drugiego czytania projektu ustawy, ale niestety jej się to nie udało. Stojący na czele Labour Sir Keir Starmer grzmiał, że w ustawie nie znajduje się nic, co mogłoby przeciwdziałać przemocy wobec kobiet i dziewcząt, ale za to zawiera "wiele rzeczy na temat pomników". Złożona przez opozycję poprawka została odrzucona. Projekt ustawy "The Police, Crime, Sentencing and Courts Bill" przejdzie do kolejnego etapu legislacji parlamentarnej.

Dodajmy, że laburzyści poparli część zapisów dotyczących między innymi surowszych wyroków za poważne przestępstwa, w tym zabójstwa dzieci i przestępstwa seksualne, ale zwracali uwagę, że proponowane ustawodawstwo jest "drakońskie" w stosunku do protestujących i pokazuje zwrot ku autorytaryzmowi w obecnym rządzie.