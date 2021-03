Kierowcy Ubera będą zarabiać minimum wage oraz otrzymają prawo do urlopu i emerytury - zmiany wchodzą w życie już DZIŚ

Dzięki temu zyskają prawo do urlopu i emerytury, będą także zarabiać płacę minimalną

Od dziś 70 tysięcy kierowców pracujących dla Ubera będzie zarabiać przynajmniej minimum wage, otrzyma dodatek urlopowy, a ich pracodawca będzie opłacał składki emerytalne.

Jeden ze współczesnych cyfrowych gigantów przegrał sądową batalię, którą toczył w Wielkiej Brytanii od roku 2016. Jej stawką był status kierowców wykonujących usługi realizowane za pomocą jednej z popularnych aplikacji służącej do zamawiania usług transportu samochodowego. W zeszłym miesiącu brytyjski Sąd Najwyższy orzekł, że kierowcy jeżdżący dla Uber są jego pracownikami, co oznacza, że ​​mają oni prawo do minimalnego wynagrodzenia, urlopów i emerytur.

Uber przegrał przełomową sprawę przed brytyjskim Sądem Najwyższym

Według przedstawicieli Uber wyrok w tej sprawie nie poprawi warunków pracy kierowców i przyczyni się do zwiększenia cen za przejazd. Jednocześnie firma z San Francisco zapowiedziała, że zmiany w wynagrodzeniach kierowców zaczną obowiązywać do środy 17 marca 2021 roku. Będą stanowić dolną granicę zarobków, a nie górny pułap zarobków.

Firma poinformowała, że ​​nowe stawki będą uzupełnieniem bezpłatnego ubezpieczenia na wypadek choroby, obrażeń oraz świadczeń z tytułu macierzyństwa i ojcostwa, które obowiązują wszystkich kierowców od 2018 roku.

Jego kierowcy zostali uznani za jego pracowników

Przywódcy związkowi i eksperci ds. zatrudnienia stwierdzili, że posunięcie Ubera będzie miało daleko idące konsekwencje dla sektora "gig economy". Prawniczka Bates Wells Rachel Mathieson, która reprezentowała kierowców Ubera walczących o prawa pracowników, nazwała to wręcz "kamieniem milowym" w tej kwestii.

Co konkretnie zyskają kierowcy Ubera?

Ich zarobki będą zaczynać się będą od stawki £8.72 za godzinę (jeśli skończyli 25 lat). Zyskają również prawo do urlopu w oparciu o 12,07% ich zarobków. W dodatku przystąpią do planu emerytalnego, a ich składki będą opłacane przez Ubera. Oprócz tego kierowcy zachowają wolność wybory odnośnie danego kursu.