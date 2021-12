Wizz Air zawiesi co najmniej 14 tras między UK a Polską od nowego roku. Dlaczego i o jakie połączenia chodzi?

Fot. Getty

Wizz Air planuje kolejne – tym razem radykalne – cięcia w siatce połączeń z Polski na pierwszy kwartał 2022 roku. Przewoźnik zawiesi co najmniej 36 tras, z czego minimum 14 między UK-PL. O jakie połączenia chodzi i skąd taka decyzja przewoźnika?

Wizz Air zapowiedział szeroko zakrojone cięcia w siatce połączeń – również między Polską a Wielką Brytanią. Węgierski przewoźnik z początkiem 2022 roku może zawiesić co najmniej 36 tras z Polski, z czego kilkanaście połączeń PL-UK.

GORĄCY TEMAT: Testy od 15 grudnia dla podróżujących z UK do PL. Co wiadomo jak na razie?

Szef Wizz Air, Jozsef Varadi, w wywiadzie dla magazynu Re:view podkreślił, że linia lotnicza główny problem widzi w stosunkowo niskim odsetku szczepień w Polsce, który obecnie przekroczył 50 proc.

„To jest – przykro to mówić – konsekwencja słabego wyniku akcji szczepień w Polsce. Jaki jest sens latania na tak wielu trasach z kraju, który poziom szczepień ma ledwie na poziomie 50 procent. Doświadczenie uczy, że można się spodziewać samych problemów, lockdownów, zamykania lotnisk etc. Zresztą z dokładnie takiego samego powodu ograniczyliśmy też czasowo naszą obecność np. w Rumunii – tłumaczył szef Wizz Air. – To nie są liczby, które nas satysfakcjonują. W tym samym momencie w Wielkiej Brytanii czy Włoszech zaszczepiono ok. 85 procent obywateli. I w naturalny sposób jest tam latać łatwiej i z mniejszym ryzykiem. Można też coś zaplanować do przodu, z nieco dalszą perspektywą czasową”.