Testy od 15 grudnia dla podróżujących z UK do PL. Co wiadomo jak na razie?

Co jak na razie wiadomo, a czego jeszcze nie jesteśmy pewni?

Nowe obowiązkowe testy od 15 grudnia dla podróżujących do Polski spoza strefy Schengen (w tym z UK).

Fot. Getty

Od 15 grudnia wejdą w życie obowiązkowe testy dla osób podróżujących do Polski spoza strefy Schengen – w tym z Wielkiej Brytanii. Wiele kwestii w tym temacie wciąż pozostaje niejasnych i wątpliwych. Co w takim razie wiadomo na pewno, a co jeszcze ma zostać doprecyzowane? Odpowiadamy.

Pomimo ogłoszenia przez ministra zdrowia, że od 15 grudnia wejdą w życie nowe zasady dla osób podróżujących do Polski spoza strefy Schengen (w tym z UK), w Dzienniku Ustaw nadal nie opublikowano stosownego rozporządzenia, doprecyzowującego wiele istotnych kwestii. Co jak na razie wiadomo na pewno, a czego wciąż nie jesteśmy pewni?

Testy od 15 grudnia dla podróżujących z UK do PL – co wiadomo

W ubiegłym tygodniu polski wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował, że rząd zamierza wprowadzić nowe dodatkowe zasady dotyczące testów dla podróżnych spoza Schengen (w tym z UK) od środy 15 grudnia 2021:

obowiązkowy test przed przekroczeniem granicy PL dla wszystkich (zaszczepionych i niezaszczepionych) podróżnych spoza strefy Schengen (w tym z UK) przybywających do Polski drogą lotniczą

w kwestii dzieci, jak na razie wiceminister Kraska stwierdził tylko tyle, że dzieci osób zaszczepionych nie będą musiały wykonywać testu przed wjazdem do Polski (więcej na temat dzieci obecnie nie wiadomo)

osoby zaszczepione, które nie wykonają testu, zostaną skierowane na kwarantannę w Polsce

test przed wjazdem do PL może być PCR lub antygenowy

testy będą płatne

test należy wykonać maksymalnie 24 h przed przekroczeniem polskiej granicy

co ważne, test będzie mógł zostać wykonany albo w kraju, z którego się podróżuje (w naszym przypadku w UK), albo już na lotnisku w Polsce (prawdopodobnie jeszcze przed kontrolą graniczną, ale nie doprecyzowano tego na razie).

Tą ostatnią zasadę potwierdził wiceminister zdrowia Waldemar Kraska w rozmowie w Radiu Plus:

Test można zrobić w kraju, z którego wracamy, albo na lotnisku u nas w kraju. Będzie płatny. Jeżeli rodzice są osobami zaszczepionymi dzieci wtedy nie będą takim testom podlegać - @WaldekKraska o powrotach spoza #Schengen w #SednoSprawy — Radio Plus (@Radio__Plus) December 10, 2021

Testy od 15 grudnia dla podróżujących z UK do PL – czego nie wiadomo

Czego wciąż nie wiadomo w kwestii testów od 15 grudnia dla podróżujących do Polski spoza strefy Schengen (w tym z UK)? Przede wszystkim, nie jest pewne jakie dokładnie zasady będą dotyczyły dzieci i młodzieży niepełnoletniej (np. czy będzie jakaś granica wiekowa w kwestii zwolnienia z testów dla dzieci osób zaszczepionych). Nie wiadomo też, czy będą jakiekowiek wyjątki od nowych zasad testowania podróżnych spoza Schengen w Polsce. Nie jest też do końca jasne, w jaki sposób należy liczyć 24 godziny na wykonanie testu, o których mówił wiceminister. Nie dookreślono także, jak w praktyce miałoby wyglądać wykonanie testu na lotnisku w Polsce.

Ponadto, nie wiadomo, czy zmianie ulegną także inne kwestie, np. dotyczące kwarantanny w PL lub formularza lokalizacyjnego. Trzeba też wziąć pod uwagę, że dopóki nowe rozporządzenie się nie pojawi, nic nie jest w stu procentach pewne - nawet to, czy potwierdzą się wszystkie informacje podane do tej pory przez polskich polityków.