Wielka Brytania przekaże Polsce najnowocześniejszy system obrony przeciwlotniczej

Fot: Twitter @16RegtRA

Wielka Brytania wyśle do Polski najbardziej zaawansowany mobilny system obrony przeciwlotniczej. Sky Sabre ma pomóc w zabezpieczeniu wschodniej flanki NATO, jak donoszą brytyjskie media.

Do Polski trafi brytyjski system obrony przeciwlotniczej, który chroni już Wyspy Brytyjskie i Falklandy. Sky Sabre zostanie tymczasowe rozmieszczony w naszym kraju, aby utworzyć 240–kilometrową "zaporę powietrzną" wzdłuż granicy polsko–ukraińskiej, jak donosi brytyjski "The Sun". Kiedy konkretnie pojawi się w Polsce? Tego jeszcze nie wiadomo, ale "Sun" użył sformułowania "wkrótce".

"W ramach naszego zaangażowania w bezpieczeństwo europejskie, Wielka Brytania będzie wspierać od dawna planowane NATO–wskie ćwiczenia Ramstein Legacy 2022 poprzez rozmieszczenie systemu obronnego Sky Sabre w Polsce" - komentował rzecznik Ministry of Defence, cytowany przez PAP. Jak podaje Łukasz Michalik z portalu WP Tech Sky Sabre w listopadzie 2021 roku został zarekomendowany przez polski Instytut Uzbrojenia dla polskiego programu obrony powietrznej Narew, który mają tworzyć 23 baterie przeciwlotnicze średniego zasięgu.

Brytyjski system obrony przeciwlotniczej w Polsce

"Sky Sabre jest tak dokładny i zwrotny, że jest w stanie trafić w obiekt wielkości piłki tenisowej, poruszający się z prędkością dźwięku. W rzeczywistości może kontrolować lot 24 pocisków jednocześnie podczas lotu, kierując je do przechwycenia 24 oddzielnych celów. To niesamowite możliwości" - to z kolei komentarz Tima Oakes`a, starszego oficera ds. szkolenia, który zajmował się wdrażaniem tego systemu w UK.

W Wielkiej Brytanii Sky Sabre zastąpił przestarzały system Rapier, który pozostawał w służbie od lat 60-tych. Został zainstalowany w grudniu 2021 roku. Z czego składa się nowy system? Zasadniczo Sky Sabre zbudowany jest z trzech głównych komponentów - systemu dowodzenia, radaru oraz samych pocisków.

Sky Sabre ma pomóc w zabezpieczeniu wschodniej flanki NATO

System dowodzenia został opracowany przez izraelską firmę Rafael. Radar Sea Giraffe AMB 3-D ma zasięg 120 km i został dostarczony przez szwedzką firmę SAAB. Z kolei wyrzutnia Land Ceptor wystrzeliwuje pociski CAMM (Common Anti-Air Modular Missile). Rozwijają one prędkość 3700 km/h, mogą niszczyć zarówno myśliwce, jak i mniejsze obiekty, takie jak np. drony. Całość tego systemu pozostaje w pełni mobilna i może być transportowana ciężarówkami MAN`a.