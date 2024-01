Wielka bójka z udziałem 20 osób na ulicy w Bournemouth. Pięć z nich trafiło do szpitala

W czwartek po południu w Bournemouth doszło do bójki z udziałem 20 osób na ulicy przed college’em. Część uczestników miała noże. Pięć osób trafiło do szpitala, a jedna z nich z poważnymi obrażeniami.

Policja w Dorset poinformowała, że dwie osoby aresztowano pod zarzutem umyślnego spowodowania obrażeń ciała, a trzecią osobę aresztowano pod zarzutem napaści przez pobicie.

South Western Ambulance Service podało, że pięć osób zabrano do szpitala na leczenie, w tym jedną z poważnymi obrażeniami, które jednak nie zagrażają życiu. Do bójki doszło na Meyrick Road w Bournemouth w czwartek koło godziny 14.46. Niedaleko kampusu Bournemouth and Poole College. Uczelnia twierdzi jednak, że do bójki nie doszło na jej terenie.

Na miejsce wysłano uzbrojonych policjantów po tym, jak służby otrzymały zgłoszenie. Świadkowie twierdzą, że dwie grupy liczące razem około 20 osób zebrały się w centrum miasta, aby wziąć udział w otwartej bójce.

Z relacji naocznych świadków wynika, że niektóre osoby biorące udział w bójce, zostały dźgnięte nożem. Policja w Dorset nie skomentowała jednak charakteru odniesionych obrażeń.

