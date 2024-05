Styl życia Whiskey, Whisky i Burbon. Jak je odróżnić?

Whisky, whiskey i burbon to pewna grupa alkoholi, o której każdy kiedyś słyszał. Jednak prawdziwych smakoszy tych trunków jest znacznie mniej, a dla niektórych łączenie ich z popularną colą to niemal przestępstwo.

Obecnie rynek oferuje nam mnóstwo możliwości, a na półkach sklepowych można znaleźć zarówno te luksusowe odmiany oraz bardziej popularne i tańsze. Często pisząc o whisky czy whiskey łatwo popełnić błąd nie tylko w pisowni. Jak się okazuje różni je nie tylko proces produkcji ale także smak.

Garść faktów o Whiskey, Whisky i Burbonie

Choć te trzy trunki różnią się między sobą to z pewnością ich pochodzenie jest takie samo. Według różnych podań, które wydają się być wielce prawdopodobne bursztynowy alkohol wywodzi się z Irlandii, gdzie destylacją zajmował się już św. Patryk. Trunek produkowany był w tamtejszych klasztorach i pierwotnie stosowany jako lek. Tu również można doszukiwać się etymologii samego słowa „whiskey”. Początkowo wyskokowy napój określano mianem „wody życia” czyli „usige bath”, które następnie przybrało skróconą nazwę „uiskie”. Bardzo szybko zaczęto używać słowo „whiskie”, które ostatecznie przeistoczyło się w słynne do dziś „whiskey”.

Choć to Irlandia była matką alkoholu, to gdy tylko przywędrował on do Szkocji, zdobył tam niesłychaną popularność. Sława „whiskey” w Szkocji przyćmiła tę Irlandzką, stąd też nazwa w tamtych rejonach przybrała nieco inną formę i z jej nazwy zniknęło „e”, a słynna „szkocka” była określana mianem „whisky”.

Stąd było już o krok do przeniesienia słynnego alkoholu na inny kontynent. Irlandczycy emigrujący do Stanów Zjednoczonych przywieźli ze sobą dostojny trunek, który Amerykanie pokochali od pierwszego wejrzenia. Wprowadzili oni pewne zmiany w recepturze i swoją wersję nazwali „burbonem”, jednak ta nazwa nie zyskała wielkiej popularności, dlatego często mówi się na nią po prostu „whiskey”.

Różni je nie tylko nazwa

Obecnie ten niezwykle dostojny alkohol stał się popularny na całym świecie, i produkowany jest w bardzo wielu krajach. Najczęściej jednak wyróżnia się jednak whisky szkocką, whiskey irlandzką oraz amerykańską.

Szkocka wersja, na którą w krajach anglojęzycznych mówi się „scotch” produkowana jest w 100% ze słodu jęczmiennego lub miesza się ją z whisky, które wykonane są na bazie innych zbóż. Do jej produkcji bardzo często używa się dymu z torfu. To właśnie on nadaje jej przypalony i ziemny posmak. Whisky destylowana jest dwukrotnie, po czym oddaje się ją do leżakowania w dębowych beczkach na co najmniej trzy lata.

Whiskey pochodząca z Irlandii nie różni się tak bardzo od swojej szkockiej siostry. Jest wytwarzana w bardzo podobny sposób i leżakuje w takich samych warunkach. Różnica tkwi jedynie w destylacji. W przeciwieństwie do szkockiej, whiskey destylowana jest trzy razy, przez co staje się delikatniejsza, a smak subtelniejszy.

Whiskey amerykańska, nazywana też burbonem ma już trochę mniej wspólnego z europejskimi przodkami. Główna różnica tkwi w surowcach z których wytwarza się słynny alkohol. Stany Zjednoczone to największy producent kukurydzy na świecie. Nic dziwnego, że to właśnie przede wszystkim z tej rośliny wytwarza się tamtejszą whiskey. Ten trunek musi zawierać między 51% a 79% kukurydzy. Pozostała część to inne zboża takie jak żyto pszenica czy jęczmień. Również dojrzewanie burbonu trwa krócej – musi leżakować co najmniej dwa lata.

Rodzaje whisky a sposób produkcji

Whisky nie tylko może różnić się w zależności od czasu leżakowania, ale także od sposobu produkcji. Single malt whisky – pochodzi z jednej destylarni i jest produkowany w 100% z jęczmienia słodowego. Blended whisky to mieszanka whisky z różnych destylarni i/lub różnych rodzajów zbóż. Vatted malt whisky: Mieszanka whisky typu single malt z różnych destylarni, ale butelkowana pod jedną marką. Grain whisky: Produkowana głównie z innych zbóż niż jęczmień, np. kukurydza, pszenica. Zazwyczaj nie sprzedawana jako samodzielny trunek, a wykorzystywana do produkcji blended whisky.

Co kto lubi

To trzy najpopularniejsze odmiany whiskey, jednak popularność tego alkoholu na całym świecie sprawiła, że dziś trudno zliczyć ilość rodzajów bursztynowego trunku. Różnią się nie tylko smakiem ale także barwą. My polecamy spróbować różnych rodzajów, by wybrać ten, który odpowiada nam w największym stopniu. Nie każdemu będzie smakować intensywna szkocka albo bourbon z delikatnym, kukurydzianym posmakiem. Picie whiskey powinno kojarzyć się z relaksem i przyjemnością. W końcu który facet nie marzy czasem, żeby zrelaksować się wieczorem z jedną szklaneczką tego dostojnego alkoholu?