WAŻNE: Premier potwierdził zniesienie obowiązku wykonywania testu po przylocie do Anglii dla zaszczepionych

Osoby w pełni zaszczepione przylatujące do UK mają zostać zwolnione całkowicie z obowiązku robienia testu na obecność koronawirusa. Premier Boris Johnson oficjalnie potwierdził zasadniczą zmianą w zasadach podróżowania na Wyspy.

Szef brytyjskiego rządu potwierdził dalsze łagodzenie restrykcji w kraju. Osoby przybywające do Anglii z zagranicy nie będą musiały wykonywać testów na obecność koronawirusa, o ile są w pełni zaszczepione. Ruch ten wpisuje się w kontekst działań obecnego rządu w zakresie odchodzenia od restrykcji i możliwie maksymalnego luzowania obostrzeń covidowych. Przypomnijmy, do tej pory osoby przylatujące do Anglii były zobowiązane do zabukowania przed podróżą jednego testu (mógł to być test antygenowy lub test PCR). Był on wykonywany po przyjeździe do Anglii najpóźniej 2. dnia obecności na Wyspach (dzień przekroczenia granicy liczony jest jako dzień „zero”). Warto w tym miejscu dodać, że decyzja w tej sprawie ma dotyczyć Anglii, ale do tej pory lokalne rządy w Szkocji, Walii i Irlandii Północnej przyjmowały takie same regulacje, jakie wprowadzano w Londynie.

Zaznaczmy również, że w ten sposób Boris Johnson chce pokazać, że Anglia i Wielka Brytania otwierają się zarówno na ruch turystyczny, jak i pod kątem biznesowym.

Szykują się kolejne zmiany w zasadach podróżowania do Anglii

Nie wiemy od kiedy mają obowiązywać nowe przepisy oraz nie znamy szczegółów dotyczących tych zmian. Minister transportu Grant Shapps ma w Izbie Gmin przedstawić w ramach specjalnego oświadczenia w tej sprawie. Warto jednak dodać, że według "The Daily Telegraph" ma to mieć miejsce 11 lutego 2022 roku, dokładnie o północy.

Premier Johnson zaznaczał, że w obliczu malejącej liczby zakażeń oraz znoszenia restrykcji ludzie muszą "pozostać ostrożni". "To, co robimy z zasadami podróży to pokazanie, że ten kraj jest otwarty dla biznesu, otwarty dla podróżnych. Wprowadzamy zmiany, dzięki którym osoby przyjeżdżające nie będą już wykonywać testów, jeśli zostały podwójnie zaszczepione" - mówił Johnson podczas swojej wizyty szpitalu w Milton Keynes.

Zniesiony ma zostać obowiązek wykonywania testu na obecność koronawirusa po przylocie

Ruch ten z pewnością zostanie przyjęty z radością i ulgą przez przedstawicieli branży turystycznej oraz przez linie lotnicze. Już teraz pojawiły się informacje o wzroście rezerwacje na terminy podczas ferii na Wyspach (half-term) po ostatnich łagodzeniach restrykcji oraz w oczekiwaniu na dalsze luzowanie.