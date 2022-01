Co dalej z restrykcjami dla podróżnych? WHO apeluje o zniesienie przynajmniej niektórych ograniczeń

Co dalej z ograniczeniami dla osób przyjeżdżających do UK?

Fot. Getty

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) apeluje do władz państwowych o złagodzenie ograniczeń dotyczących podróży międzynarodowych. Co dalej z restrykcjami dla podróżnych – w UK i na świecie?

Zdaniem WHO aktualnie obserwowane w wielu krajach na świecie ograniczenia dotyczące podróży zagranicznych są nieadekwatne do obecnej sytuacji pandemicznej. W szczególności, eksperci zwracają uwagę na fakt, że zakazy podróży międzynarodowych nałożone na niektóre państwa wcale nie powstrzymują rozprzestrzeniania się wariantu Omikron. Co więcej, nie powstrzymują go także inne restrykcje dla podróżnych.

WHO apeluje o złagodzenie restrykcji dla podróżnych

W niedawnym komunikacie WHO podkreślono, że aktualnie obowiązujące ograniczenia są nieskuteczne: „Niepowodzenie ograniczeń i zakazów w podróżowaniu wprowadzonych po odkryciu wariantu Omikron w zmniejszeniu rozprzestrzeniania się tego wariantu na całym świecie pokazuje, jak mało efektywne są te metody”.

W związku z tym Światowa Organizacja Zdrowia zaapelowała do władz państwowych na całym świecie o dokonanie przeglądu aktualnych ograniczeń dla podróżnych oraz o zniesienie tych restrykcji, które w obecnej sytuacji są nieefektywne, a jedyny ich skutek to utrudnienia dla podróżnych w postaci dodatkowych kosztów pieniężnych, czasowych, a także związanych ze stresem.

WHO rekomenduje pozostanie przy takich środkach bezpieczeństwa, jak testy dla podróżnych, maseczki oraz kwarantanna – o ile w danym kraju są to zabezpieczenia adekwatne do aktualnej sytuacji. Zdaniem WHO restrykcje powinny być dostosowywane do okoliczności i nie powinny nakładać na podróżnych takich wymagań wjazdowych, które w danym momencie są zbędne.

Co ciekawe, Światowa Organizacja Zdrowia jest też raczej przeciwna bezwzględnemu wymaganiu od podróżnych okazywania tzw. paszportów szczepień. WHO zwraca uwagę na fakt, że szczepienia nie mogą być jedynym lub głównym warunkiem wjazdu do danego kraju, ponieważ na świecie istnieją poważne nierówności w dostępie do szczepień. Ponadto, WHO zdecydowanie odradza wprowadzanie całkowitych zakazów w podróżowaniu do określonych krajów.

Co dalej z ograniczeniami dla podróżnych zagranicznych w UK?

W związku z ogłoszonym w tym tygodniu przez Borisa Johnsona wycofaniem w Anglii „Planu B” od 27 stycznia, wiele osób zastanawia się, czy należy się też spodziewać złagodzenia zasad dla podróżnych zagranicznych. Jak na razie nie pojawiło się żadne nowe ogłoszenie w sprawie ograniczeń dla podróżnych zagranicznych w UK, ale należy pamiętać, że rzecznik rządu powiedział brytyjskim mediom, iż ogłoszenie o dalszym złagodzeniu zasad może pojawić się jeszcze przed końcem stycznia 2022 - choć wszystko będzie zależało od aktualnej sytuacji pandemicznej w Wielkiej Brytanii i na świecie.