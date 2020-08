Jak uniknąć 14-dniowej kwarantanny po przylocie do UK? Władze lotniska Heathrow przedstawiły swój pomysł

Londyńskie lotnisko Heathrow ujawniło swoje plany dotyczące wprowadzenia programu wykrywania koronawirusa wśród pasażerów. Dzięki testowaniu podróżujących możliwe byłoby uniknięcie 14-dniowej kwarantanny po przylocie do UK z niektórych krajów.

Jak zapowiadają władze Heathrow Airport pasażerowie przylatujący do Londynu będą mogli zarezerwować badania na obecność koronawirusa w swoim organizmie i otrzymać wynik w przeciągu siedmiu godzin. Następnie drugi test robiony byłby po kilku dniach spędzonych w domu, aby mieć pewność, że nie mamy do czynienia z osobą zakażoną. Dzięki takiej "podwójnej" weryfikacji nie każdy podróżujący byłby "domyślnie" kierowany na trwającą dwa tygodnie samo-izolację.

Podobne rozwiązania z sukcesami są stosowane w Niemczech i Islandii, ale żeby ruszyć z testami na lotniskach w UK potrzebna jest zgoda brytyjskiego rządu.

Czy testy na koronawirusa pojawią się na lotniskach?

Więcej na temat samego mechanizmu "podwójnego testowania", kosztach jakie ponosiłby pasażer i szczegółach tego rozwiązania pisaliśmy w dzisiejszym tekście "Testy na lotniskach za £50 „uratowałyby” ludzi przed uciążliwą kwarantanną. Czy UK weźmie przykład z innych państw Europy?" - jeśli chcecie więcej, odsyłamy właśnie do niego.

"Wzywamy rząd do współpracy w celu wypróbowania rozwiązania, które mogłoby pomóc dać nam większą pewność" - czytamy w oświadczeniu wydanym przez rzecznika Heathrow Airport. Największe londyńskie lotnisko krytycznie odniosło się do ostatnich decyzji brytyjskich władz. Dotyczy to między innymi decyzji o nałożeniu obowiązku kwarantanny po przylocie z Francji, w której odnotowano znaczący wzrost zachorowań.

KLIKNIJ TU: Szef Heathrow Airport apeluje o testowanie pasażerów pod kątem obecności koronawirusa na lotniskach

Jaką decyzję podejmie rząd UK?

Jak donosi "The Daily Telegraph" ministrowie rządu Borisa Johnsona spotkają się w przyszłym tygodniu, aby omówić plany zastąpienia ogólnej kwarantanny dla osób podróżujących innym rozwiązaniem. Przypomnijmy, do tej pory brytyjskie władze sceptycznie odnosiły się do pomysłu testowania pasażerów na lotnisku, a jeszcze w lipcu minister kultury, Oliver Dowden mówił, że "nie jesteśmy w punkcie, w którym istnieje realna alternatywa dla 14-dniowej kwarantanny".