Jak wygląda przejazd Eurotunelem? Oto wszystko co musisz wiedzieć, jadąc samochodem do UK

Fot. Getty

Myślisz o podróży samochodem z Polski do UK przez Eurotunel? Od ograniczeń związanych z epidemią i kwarantanną, przez ceny biletów, odprawę i przejazd, aż po typy pojazdów dozwolonych w pociągu Eurotunnel Le Shuttle - zobacz, jak wygląda podróż pod dnem kanału La Manche.

Pociąg Eurotunnel Le Shuttle to najszybszy sposób na przekroczenie kanału La Manche. Przejazd pod dnem kanału zajmuje około 35 minut, a dojazd drogami szybkiego ruchu do stacji zarówno po stronie francuskiej, jak i brytyjskiej jest bardzo sprawny. Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje na temat podróży Eurotunelem - od ograniczeń związanych z epidemią i kwrantanną w UK, przez ceny biletów, opisy odprawy, boardingu i przejazdu samym pociągiem, aż po typy pojazdów dozwolonych w Eurotunelu.

Eurotunel - ograniczenia związane z epidemią

Kwarantanna w UK: 15 sierpnia Wielka Brytania przywróciła kwarantannę dla kilku państw, w tym dla Francji i Holandii. Ministerstwo Transportu potwierdziło, że kwarantanna obowiązuje przy przeprawie promem przez te kraje, ponieważ na promie nie wolno przebywać w pojazdach - trzeba więc mieszać się z innymi pasażerami na pokładzie statku. Inaczej wygląda spraw z podróżą przez Eurotunel, ponieważ w tym przypadku nie ma konieczności wysiadania z pojazdu, co sprawia, że kwarantanny w UK można uniknąć.

Rezerwacja biletów: Z powodu możliwości uniknięcia kwarantanny podróż Eurotunelem spotyka się ze wzmożonym zainteresowaniem podróżnych. Przedstawiciele Eurotunelu ostrzegają więc, że rezerwacje online są realizowane w bardzo wolnym tempie - przy zakupie biletu trzeba zatem uzbroić się w cierpliwość.

Formularz lokalizacyjny: Przed dotarciem do punktu brytyjskiej kontroli granicznej należy wypełnić specjalny formularz lokalizacyjny online, dzięki któremu władze UK będą mogły skontaktować się z Tobą, jeśli okaże się, że osoba z którą podróżowałeś zachorowała na COVID-19. Należy pamiętać, że odmowa podania danych kontaktowych może zostać ukarana grzywną w wysokości do 100 funtów.

Terminale: Jak informuje portal "Motoring Research" budynki terminali zarówno po stronie francuskiej (w Calais), jak i po stronie brytyjskiej (w Folkestone) są otwarte, jednak czynne są tylko niektóre sklepy, usługi oraz toalety.

Jak wygląda wjazd do pociągu Eurotunnel Le Shuttle? - ZOBACZ WIDEO:

Eurotunel - ceny biletów

Na przejazd pociągiem Eurotunnel Le Shuttle należy zakupić bilety. Cena biletu obejmuje jeden samochodów i maksymalnie 9 pasażerów. Ceny biletów na Eurotunel są następujące:

Day trip & overnight : od 31 funtów za samochód w jedną stronę. Bilet trzeba kupić w pakiecie z biletem powrotnym, więc za całość zapłacimy co najmniej 72 funty za jeden samochód (max 9 pasażerów). Odległość czasowa między jedną a drugą podróżą może wynieść 1-2 dni.

Short stay saver : od 72 funty za samochód w jedną stronę. Trzeba kupić w pakiecie z biletem powrotnym, więc za całość zapłacimy co najmniej 144 funty za jeden samochód. Odległość czasowa między jedną a drugą podróżą może wynieść maksymalnie 5 dni.

Standard : od 90 funtów za samochód w jedną stronę. Tego biletu nie trzeba kupować w pakiecie z biletem powrotnym - ale oczywiście można.

Short stay Flexiplus : od 174 funtów za samochód w jedną stronę. Trzeba kupić w pakiecie z biletem powrotnym, więc za całość zapłacimy co najmniej 348 funtów. Pięć dni lub mniej. Bilet powrotny.

Flexiplus: od 229 funtów za samochód w jedną stronę. Tego biletu nie trzeba kupować w pakiecie z biletem powrotnym - ale oczywiście można.

Bilety Flexiplus gwarantują dodatkowe opcje, takie jak pierwszeństwo odprawy, dostęp do ekskluzywnego salonu czy bezpłatne napoje i czasopisma. Niestety, w czasie epidemii salon nie jest dostępny. Bilety można rezerwować na stronie: EUROTUNEL BILETY.

Eurotunel - odprawa i wjazd do pociągu

Odprawa na pociąg Eurotunnel Le Shuttle kończy się 45 minut, a rozpoczyna na 2 godziny przed planowanym odjazdem. Przy odprawie potrzebny jest numer rezerwacji i numer karty płatniczej, którą dokonałeś zakupu biletu. Jeśli dokonałeś rezerwacji z wyprzedzeniem, możesz przejechać bezpośrednio na pasy samodzielnej odprawy, gdzie należy włożyć kartę płatniczą do urządzenia i postępować zgodnie z instrukcjami.

Po odprawie można przejść do terminala i zrobić małe zakupy, jednak trzeba pamiętać, że z powodu epidemii wiele sklepów i usług pozostaje nieczynnych. Kolejnym - tym razem obowiązkowym punktem - jest kontrola graniczna, podczas której zostanie sprawdzony Twój dokument tożsamości, pojazd oraz pozostała wymagana dokumentacja.

Czy kwarantanna w UK obowiązuje po przejeździe Eurotunelem lub promem? ZOBACZ WIDEO:

Pasażerowie są wpuszczani do pociągu nie wcześniej niż 25 minut przed planowaną godziną odjazdu. Ustaw się więc na czas na właściwym pasie i podążaj za wskazówkami umieszczonymi pod drodze. Większość pojazdów jest kierowana do wagonów dwupoziomowych, do których wjadą pojazdy o wysokości mniejszej niż 1,85 metra. Większe pojazdu powinny być kierowane do wagonów jednopoziomowych.

Gdy znajdziesz się już w pociągu, możesz wysiąść z pojazdu - na pokładzie znajdują się m.in. toalety. Dobrze jest jednak pamiętać, że opuszczenie pojazdu może oznaczać, że po dotarciu do Anglii dowiemy się, że nałożono na nas kwarantannę.

Typy pojazdów dozwolonych w Eurotunnel Le Shuttle

Następujące typy pojazdów są dozwolone na Eurotunelu:

Samochody osobowe

Motocykle

Wysokie pojazdy, samochody dostawcze i minibusy

Przyczepy kempingowe, kampery

Samochody elektryczne

Autokary

Rowery

Podróż samochodem z UK do PL (i z powrotem). O czym pamiętać? - ZOBACZ WIDEO: