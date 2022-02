Horror w przestworzach! Podczas lotu odkryto, że po pokładzie pełza wąż [wideo]

Fot. Wikimedia Commons, Getty

Pasażerowie tego lotu przeżyli dosłownie horror w przestworzach. Podczas lotu okazał się, że na pokładzie jest... wąż!

Na pokładach samolotów dochodziło już do przeróżnych niespodziewanych sytuacji. Jakiś czas temu opisywaliśmy nieproszonego gościa, którym był wielki pająk, innym razem pisaliśmy o akcji porodowej podczas lotu. Jednak takiej historii jeszcze nie było, a pasażerowie feralnego lotu z pewnością przeżyli chwile śmiertelnej grozy podczas podróży.

Do zdarzenia doszło podczas lotu krajowe w Malezji. W samolocie lecącym z Kuala Lumpur do Tawau początkowo wszystko odbywało się normalnie, lot był spokojny i nie było też żadnych uciążliwych pasażerów. Jednak w pewnym momencie załoga i pasażerowie zamarli z przerażenia, ponieważ zauważono, że po samolocie przemieszcza się wąż.

Na Twitterze pojawiło się nagranie tego węża, który znajdował się w pustych – ale na szczęście zamkniętych – przestrzeniach nad głowami pasażerów. Pilot niezwłocznie zdecydował się na awaryjne lądowanie na najbliższym lotnisku.

Snake on a plane! AirAsia flight to Tawau diverted to Kuching pic.twitter.com/aqyOexym8b