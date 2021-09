Panika na pokładzie samolotu – po schowku na bagaż chodziła tarantula! Jeden z pasażerów zachował się jak bohater [WIDEO]

Fot. Getty

Do sieci trafiły nagrania z pokładu samolotu amerykańskich linii lotniczych, gdzie pojawił się nietypowy gość. Był to ogromny ptasznik, który wielu pasażerom napędził nie lada strachu.

W sprawie nietypowego gościa na pokładzie samolotu jest wiele pytań, ale historia spacerującego po pokładzie ptasznika szybko rozeszła się po całym świecie przez opublikowane w sieci nagrania ze zdarzenia. W szczególności nie wiadomo dokładnie, o jakie chodzi tu linie lotnicze – jedyne, co ustaliły media, to że samolot należał do amerykańskich linii lotniczych. Nie wiadomo także na razie, w jaki sposób ptasznik dostał się na pokład samolotu – czy zrobił to sam, tylko w jemu wiadomy sposób, czy był on własnością któregoś z pasażerów i zwyczajnie uciekł z transportera (zauważmy bowiem, że linie lotnicze coraz częściej pozwalają pasażerom przewozić na pokładzie małe, niegroźne zwierzęta). Natomiast to, co wiadomo, to że obecność ogromnego, włochatego pająka, wzbudziła na pokładzie samolotu prawdziwą panikę.

Bohater w samolocie

Na nagraniach opublikowanych w internecie widać, że pojawił się śmiałek, który dzielnie stawił pająkowi czoła i złapał go do plastikowego opakowania. Ptasznik chciał schować się za schowkiem na bagaż podręczny, ale został skutecznie od tego odwiedziony. Zresztą, zobaczcie sami, jak przebiegała ta nietypowa, bohaterska akcja!