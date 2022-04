W UK mnożą się dzikie wysypiska śmieci! Rząd przegrywa walkę z przestępcami odpowiedzialnymi za „zagospodarowanie” odpadów

Fot. Getty

Wielka Brytania ma coraz większy problem z odpowiednim zagospodarowaniem odpadów. W UK nie tylko przybywa dzikich wysypisk śmieci, ale też grasuje coraz więcej przestępczych grup, które robią intratne interesy na nielegalnej wysyłce odpadów za granicę.

Rząd brytyjski nie nadąża za gangami, które zaśmiecają Wielką Brytanię, wywożąc śmieci gdzie popadnie, a także wysyłają (często niebezpieczne) odpady za granicę, w tym do Polski. Po śledztwie przeprowadzonym przez National Audit Office (NAO) wnioski są druzgoczące - w ostatnich latach w UK obserwowany jest stały wzrost zorganizowanej przestępczości związanej z zagospodarowaniem odpadów, a zachętą do tego są wysokie opłaty za utylizację śmieci i dziurawe środowisko legislacyjne. Na przykład podwyżka podatku od składowisk doprowadziła do znaczącego spadku ilości odpadów wysyłanych na składowiska i do drastycznego zwiększenia liczby nielegalnych składowisk odpadów.

Dzikie wysypiska śmieci to już plaga w UK?

Z raportu National Audit Office wynika, że liczba zgłoszonych przypadków wywożenia śmieci do przysłowiowego lasu (są to zazwyczaj małe furgonetki z domowymi odpadami) znacząco wzrosła w ciągu ostatniej dekady. Tylko w sezonie 2020/21 odnotowano ponad 1,13 mln dzikich wysypisk śmieci (w lasach, na autostradach), których uprzątnięcie kosztowało władze lokalne £11,6 mln. Jednocześnie liczba postępowań karnych przeciwko osobom utylizującym nielegalnie śmieci zmniejszyła się o ponad połowę w okresie od 2019/20 do 2020/21, a liczba przyznanych mandatów karnych spadła o 24 proc. Zdaniem NAO wysiłki Department for Environment, Food and Rural Affairs (Defra) i Environment Agency na rzecz zwalczania przestępczości związanej z zagospodarowaniem odpadów są utrudnione przez brak danych pozwalających ocenić pełną skalę problemu. Dodatkowo nie wiadomo, jaka ilość szczególnie niebezpiecznych odpadów jest nielegalnie wywożona z UK i powoduje poważne szkody dla środowiska i zdrowia ludzi w krajach, do których są one wysyłane.

Rząd zapewnia, że robi co może w walce z nielegalną utylizacją odpadów

Minister ds. zasobów i odpadów Jo Churchill zaznacza, że Defra walczy z przestępczością związaną z zagospodarowaniem odpadów. - Reformujemy system licencjonowania, wprowadzamy obowiązkowe, cyfrowe śledzenie odpadów, inwestujemy w walkę z nielegalnymi wysypiskami i wspieramy ludzi w prawidłowym postępowaniu w zakresie utylizacji odpadów – mówi minister.