Thomas Markle zapowiedział przyjazd do UK na obchody Platynowego Jubileuszu Elżbiety II. I... nazwał księcia Harry'ego „idiotą”

Fot. YouTube

Ojciec Meghan Markle nie chce dać o sobie zapomnieć. W najnowszym wywiadzie dla „GB News” Thomas Markle zapowiedział przyjazd do Wielkiej Brytanii na obchody Platynowego Jubileuszu królowej Elżbiety II i... przy okazji nazwał księcia Harry'ego „idiotą”.

Thomas Markle przypuścił kolejny atak na księcia Harry'ego i swoją córkę, Meghan, jednocześnie ciepło wypowiadając się o królowej Elżbiecie II i księciu Karolu. Ojciec Meghan powiedział, że „nie rozumie połowy rzeczy, które mówi Harry”, ani jego zachowania, które według niego nie jest logiczne. Za przykład Thomas Markle podał przyjazd księcia Harry'ego na igrzyska dla żołnierzy i weteranów wojennych Invictus Games, organizowane w Hadze i niechęć księcia do przyjazdu na Platynowy Jubileusz królowej Elżbiety II, zaplanowany na 4 czerwca w Londynie, ze względów bezpieczeństwa. - Naprawdę trudno mi jest go szanować, myślę, że on jest idiotą – w tak obraźliwy sposób Thomas Markle nazwał swojego zięcia.

Thomas Markle zapowiedział także, że sam chce się wybrać na Platynowy Jubileusz królowej Elżbiety II, żeby okazać szacunek brytyjskiej rodzinie królewskiej i być może porozmawiać z księciem Karolem. - Nie mogę się doczekać [Platynowego Jubileuszu]. Okażę szacunek królowej i upewnię się, że królowa rozumie, że cała moja rodzina szanuje ją i członków rodziny królewskiej. Podziwiamy ich i chcemy, aby wiedzieli, że tak o nich myślimy i tak myślimy o Anglii. Chciałbym spotkać się z księciem Karolem i podziękować mu za poprowadzenie mojej córki do ołtarza, a także spotkać się i porozmawiać z nim, bo myślę, że teraz mamy ze sobą wiele wspólnego. Nasze dzieci traktują nas jak duchy – dodał Thomas Markle w kontrowersyjnym, jak zawsze, wywiadzie.



In case you missed it...



'I have so little respect for that man. I think he's an idiot'



Thomas Markle tells @DanWootton in an exclusive interview with GB News that he thinks Prince Harry's concerns around security are 'ridiculous.'



GB News on YouTube https://t.co/KHMl3BS8eCpic.twitter.com/jDoUy0y3rs