W tych szpitalach w UK zaszczepisz się przeciwko COVID-19 w nadchodzących miesiącach. Zobacz PEŁNĄ LISTĘ placówek

Fot. Getty

Znamy już wstępną listę szpitali, placówek medycznych, stadionów i centrów konferencyjnych, które w nadchodzących miesiącach będą wykonywały szczepienia przeciwko COVID-19. Zobacz pełną listę takich placówek i sprawdź, która znajduje się najbliżej twojego miejsca zamieszkania!

Placówki, w których będą się odbywały szczepienia przeciwko koronawirusowi, można podzielić na miejsca, w których szczepienia będą prowadzone na masową skalę oraz na mniejsze placówki, które codziennie będą zapraszać na szczepienia bardziej ograniczoną liczbę ludzi. Jeśli chodzi o szczepienia na masową skalę, to będą one miały miejsce nie tylko w szpitalach, ale także na terenie stadionów i dużych hal konferencyjnych. Szczepienia na nieco mniejszą skalę będą natomiast oferowały w poszczególnych krajach UK głównie szpitale i gabinety GP.

Poniżej prezentujemy wam listę wszystkich placówek zgłoszonych dotychczas do programu szczepień

Ośrodki masowych szczepień w UK

1. Edinburgh International Conference Centre

2. Newcastle, Centre for Life Science Park

3. Southern Trust – South Lake Leisure Centre, Craigavon

4. Northern Trust – Seven Towers Leisure Centre, Ballymena

5. Western Trust – Foyle Arena, Derry

6. Omagh Leisure Complex, Omagh

7. Lakeside Leisure Forum, Enniskillen

8. St Helens, Totally Wicked Stadium

9. Manchester Tennis & Football Centre

10. Derby Arena

11. Birmingham – Millennium Point and Black Country Living Museum, Dudley

12. Leicester Racecourse

13. Stevenage, Robertson House Conference Centre

14. London Nightingale Hospital

15. Epsom Racecourse, Surrey

16. Bristol, Ashton Gate football stadium

17. Exeter, Sandy Park rugby stadium

Szczepienia na koronawirusa w Anglii

1. North Cumbria Integrated Care NHS Foundation Trust

2. South Tees NHS Trust, Middlesbrough

3. Newcastle Upon Tyne Hospitals

4. Lancashire Teaching Hospital, Preston

5. Hull University Teaching Hospitals NHS Trust

6. Blackpool Teaching Hospitals

7. Wirral Hospital

8. Liverpool University Hospitals

9. Stockport NHS Foundation Trust

10. Salford Royal

11. Manchester Foundation Trust

12. East Lancashire Hospitals

13. Bradford Teaching Hospitals NHS Foundation Trust

14. Leeds Teaching Hospitals

15. Sheffield Teaching Hospitals

16. Chesterfield Royal Hospital

17. Countess of Chester Hospital

18. Royal Stoke Hospital

19. Nottingham University

20. Sherwood Forest Hospitals

21. Leicester University Hospitals Trust

22. Shrewsbury and Telford Hospitals

23. Walsall Healthcare

24. University Hospitals Derby & Burton

25. University Hospitals Birmingham

26. University Hospitals Coventry & Warwickshire

27. Worcestershire Acute Hospitals NHS Trust

28. Northampton General Hospital

29. United Lincolnshire Hospitals

30. East and North Hertfordshire Hospitals

31. Milton Keynes University

32. North West Anglia, Peterborough

33. Cambridge University Hospitals

34. Norfolk and Norwich University Hospitals

35. James Paget University Hospitals, Great Yarmouth

36. East Suffolk and North Essex (Colchester Hospital)

37. Mid and South Essex Hospitals

38. Barking Havering & Redbridge University Hospitals

39. King’s College Hospital, London

40. St George’s, University of London

41. Royal Free London

42. Guy’s & St Thomas’, London

43. Princess Royal University Hospital, Kent

44. Croydon University Hospital

45. Royal Surrey County Hospital, Guildford

46. Medway NHS Foundation Trust

47. William Harvey Hospital, Ashford

48. Royal Sussex County Hospital, Brighton

49. Berkshire Healthcare NHS Foundation Trust

50. Wexham Park Hospital, Slough

51. Oxford University Hospitals

52. Great Western Hospitals, Swindon

53. Gloucestershire Hospitals

54. North Bristol NHS Foundation Trust

55. Dorset County Hospital

56. Queen Alexandra Hospital, Portsmouth

57. Yeovil District Hospital

58. Royal Cornwall Hospitals, Truro

59. Royal Devon & Exeter Hospitals

60. University Hospitals Plymouth

Szczepienia na koronawirusa w Szkocji

1. Balfour Hospital, Kirkwall, Orkney

2. Gilbert Bain Hospital, Lerwick, Shetland

3. Western Isles Hospital, Stornoway

4. Ninewells Hospital, Dundee

5. Raigmore Hospital, Inverness

6. Belford Hospital, Fort William

7. Caithness General Hospital, Wick

8. Aberdeen Royal Infirmary

9. Victoria Hospital, Kirkcaldy

10. Queen Margaret Hospital, Dunfermline

11. Forth Valley Royal Hospital, Larbert

12. St John’s Hospital, Livingston

13. Western General Hospital, Edinburgh

14. East Lothian Community Hospital, Haddington

15. Golden Jubilee National Hospital, Clydebank

16. Louisa Jordan Hospital, Glasgow

17. University Hospital Hairmyres, East Kilbride

18. Dumfries and Galloway Royal Infirmary, Dumfries

19. University Hospital Crosshouse, Kilmarnock

20. University Hospital, Ayr

21. Borders General Hospital, Melrose

Szczepienia na koronawirusa w Irlandii Północnej

1. South Eastern Trust – Ulster Hospital, Dundonald

2. Belfast Trust – Royal Victoria Hospital, Belfast

Szczepienia na koronawirusa w Walii

1. Betsi Cadwaladr University Health Board, Glan Clwyd

2. Powys Teaching Health Board, Brecon

3. Hywel Dda University Health Board, Haverfordwest

4. Swansea Bay University Health Board, Swansea

5. Aneurin Bevan University Health Board, Newport

6. Cwm Taf Morgannwg University Health Board, Merthyr Tydfil

7. Cardiff & Vale University Health Board, Cardiff