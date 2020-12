Święty Mikołaj nieprzytomny i pod respiratorem. NHS Charities Together przesadziło z reklamą charytatywną? [WIDEO]

Fot. YouTube

Czy przedstawienie nieprzytomnego Świętego Mikołaja, podłączonego do respiratora, to dobry pomysł, by zawalczyć o uznanie i wsparcie finansowe dla medyków NHS? Stowarzyszenie NHS Charities Together uważa, że tak, ale... wielu internautów ma na ten temat inne zdanie.

Stowarzyszenie NHS Charities Together (grupujące ponad 250 różnych organizacji wspierających działania Narodowej Służby Zdrowia), postanowiło zwrócić uwagę opinii publicznej na ciężką pracę pracowników NHS, którzy od wielu miesięcy stoją na pierwszej linii frontu walki z COVID-19. Jednak mimo szczytnych intencji, pomysł zdaje się nie do końca się udał. Krytycy charytatywnej reklamy zarzucają jej pomysłodawcom, że przesadzili z emocjonalnym przekazem, który może nie zostać przez wszystkich dobrze zrozumiany. Zwłaszcza chodzi tu o dzieci, które widok nieprzytomnego i podłączonego do respiratora Świętego Mikołaja może po prostu przerazić.

Reklama NHS zbyt brutalna

Wielu internautów uważa, że reklama NHS Charities Together, niezależnie od trudnej sytuacji epidemicznej, w jakiej się obecnie znajdujemy i przyświecających autorom nagrania intencji. Jest zbyt brutalna. „NHS porwała teraz Świętego Mikołaja i zakaziła go Covid-em, aby zebrać pieniądze na cele charytatywne. Ktoś stwierdził, że to dobry pomysł. Gwarantuję, że to piekielnie wystraszy maluchy, jeśli to obejrzą. To obrzydliwy pomysł skierowany przeciwko najmłodszym. Ogromny samobój” - napisała jedna z internautek. A inny internauta dodał: „To jest obrzydliwe. Czy dzieci nie mają teraz wystarczająco dużo powodów do zmartwień? Ktoś niewrażliwy w stowarzyszeniu organizacji charytatywnych NHS okropnie się przeliczył w obliczeniach. Ile dzieci zostanie doprowadzonych do łez myśląc, że Święty Mikołaj umrze?”.