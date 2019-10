W sobotę 19 października odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie parlamentu ws. Brexitu. To piąte takie obrady od czasu II wojny światowej!

Fot. Wikimedia Commons

Rząd Borisa Johnsona zwołał nadzwyczajne posiedzenie parlamentu na sobotę 19 października, niezależnie od wyniku rozmów na szczycie UE w Brukseli. Co ciekawe, od czasów II wojny światowej parlament brytyjski obradował w sobotę zaledwie... cztery razy!

Nadzwyczajne posiedzenie parlamentu jest potrzebne po to, by, w zależności od wyniku spotkania na szczycie Borisa Johnsona z pozostałymi przywódcami UE w Brukseli, albo przyjąć nowe porozumienie wynegocjowane ze Wspólnotą, albo przyjąć inne rozwiązanie. Z uwagi jednak na to, że szczyt Unii Europejskiej został wyznaczony na 17-18 października, a Boris Johnson musi zakomunikować Wspólnocie decyzję rządu brytyjskiego dotyczącą dalszych losów Brexitu do 19 października, to to właśnie w sobotę musi się odbyć dodatkowe posiedzenie parlamentu.

Jak wskazują historycy, od czasów II wojny światowej parlament brytyjski obradował w sobotę jedynie cztery razy. Po raz pierwszy posiedzenie parlamentu zostało zwołane na sobotę w pierwszych dniach II wojny światowej, a deputowani debatowali na nim o wybuchu konfliktu. Po raz drugi parlamentarzyści zebrali się w weekend w lipcu 1949 r., by przedyskutować pilne kwestie legislacyjne. Po raz trzeci sobotnie posiedzenie parlamentu odbyło się w listopadzie 1956 po wybuchu Kryzysu sueskiego. Wreszcie ostatni, czwarty raz, parlamentarzyści spotkali się w sobotę na obrady w 1982 r. po inwazji Argentyny na Falklandy.

Boris Johnson od zawsze obiecywał, że Wielka Brytania opuści Unię Europejską 31 października, dlatego jeśli nie osiągnie porozumienia ze Wspólnotą na szczycie w Brukseli, to prawdopodobnie wejdzie w kolejny konflikt z parlamentem. W sobotę 19 października, w razie braku nowej umowy, parlamentarzyści będą też mogli przegłosować wycofanie się z Brexitu lub rozpisanie ponownego referendum.

