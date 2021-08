Francja wraca na AMBER LIST. Zobacz aktualne zasady dla podróżnych z listy zielonej, bursztynowej i czerwonej w UK

Fot. Getty

Wielka Brytania przywróciła Francję na amber list. Rząd UK wycofał się z planów wprowadzenia kategorii „amber watchlist”. Kto dokładnie jest teraz zwolniony z kwarantanny w UK?

Dobre wieści dla osób planujących podróż do Wielkiej Brytanii z Francji. Władze UK postanowiły zdjąć Francję z listy „amber plus”. Jakie są aktualne zasady dla podróżnych z green list, amber list i red list? Kto jest zwolniony z kwarantanny w UK?

Francja wraca na AMBER LIST

W środę wieczorem rząd UK ogłosił aktualizację list green, amber i red, która wejdzie w życie 8 sierpnia 2021 o godzinie 04:00 rano. Francja, którą wcześniej umieszczono jako jedyną na specjalnie utworzonej liście „amber plus”, została przeniesiona na standardową listę amber, na której obecnie wciąż znajduje się Polska. Dla osób podróżujących do UK z Francji oznacza to, że jeśli są w pełni zaszczepieni preparatami zatwierdzonymi w UK, UE lub USA, są zwolnieni z obowiązkowej 10-dniowej kwarantanny w UK.

Przypomnijmy, że 2 sierpnia po wprowadzeniu zwolnienia z kwarantanny w UK dla w pełni zaszczepionych w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych, podróżujących do UK z amber list, Francja została wykluczona z nowych ułatwień dla podróżnych - pomimo iż znajdowała się na amber list. Specjalnie dla Francji utworzono wtedy kategorię „amber plus”. Władze UK decyzję tłumaczyły obawami przed wariantem Beta, jednak francuscy dyplomaci otwarcie mówili o „dyskryminacji” i „politycznych” decyzjach.

Dodatkowo, oprócz aktualizacji listy zielonej, bursztynowej oraz czerwonej i przywrócenia Francji na amber list, brytyjscy ministrowie zrezygnowali z planu utworzenia kategorii „amber watchlist”. Na „amber watchlist” miały być umieszczane te destynacje, które są zagrożone przeniesieniem na czerwoną listę. UK porzuciła jednak ten pomysł prawdopodobnie pod presją części gabinetu Borisa Johnsona. Co to oznacza dla podróżnych? Między innymi to, że przenoszenie państw z amber list do red list nadal będzie odbywało się bez wcześniejszego oficjalnego uprzedzenia.

Co muszą, a czego nie muszą w pełni zaszczepieni podróżni z amber list w UK?

Aktualne zasady kwarantanny w UK

Aktualnie podstawowe zasady dla podróżnych z krajów z każdej z trzech kategorii są takie, jak poniżej.

Lista GREEN (dwa testy i brak kwarantanny):

Passenger Locator Form

brak kwarantanny po przyjeździe do UK (jeśli wynik testu po przekroczeniu granicy wyjdzie negatywny i jeśli nie okaże się, że podróżowaliśmy w towarzystwie osoby chorej na COVID-19)

jeden test przed podróżą do UK (może to być test antygenowy)

jeden test PCR po przekroczeniu granicy UK (zabukowany i opłacony przed podróżą i wykonany najpóźniej drugiego dnia po przyjeździe do UK).

Lista AMBER (trzy testy i kwarantanna domowa):

Passenger Locator Form

10-dniowa kwarantanna domowa po przyjeździe do UK

jeden test przed podróżą do UK (może być test antygenowy)

dwa testy PCR po przekroczeniu granicy UK (zabukowane i opłacone przed podróżą; wykonane do 2. i od 8. dnia kwarantanny).

Lista RED (trzy testy i kwarantanna hotelowa):

Passenger Locator Form

10-dniowa kwarantanna hotelowa po przyjeździe do UK (zabukowana i opłacona przed podróżą)

jeden test przed podróżą do UK (może być test antygenowy)

dwa testy PCR po przekroczeniu granicy UK (zabukowane i opłacone przed podróżą; wykonane do 2. i od 8. dnia kwarantanny).

Kto jest zwolniony z kwarantanny w UK, podróżując z amber list?

Dodatkowo, podróżni, którzy są w pełni zaszczepieni w UK, UE lub USA, podróżujący do Wielkiej Brytanii z krajów wpisanych na amber list (w tym z Polski), są zwolnieni z kwarantanny oraz z testu 8. dnia po przekroczeniu brytyjskiej granicy. Podróżni ci wciąż jednak muszą:

wypełnić Passenger Locator Form

wykonać jeden test przed podróżą do UK (może być test antygenowy)

wykonać jeden test PCR po przekroczeniu granicy UK (zabukowany i opłacony przed podróżą i wykonany najpóźniej drugiego dnia po przyjeździe do UK).

Podstawowe zasady dla osób podróżujących zza granicy do UK.