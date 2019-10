W parlamencie zaczyna się „ekspresowe” tempo prac nad ustawą ws. Brexitu

We wtorek rząd przedstawił projekt ustawy (WAB) włączającej nowe postanowienia dotyczące Brexitu do brytyjskiego prawa. Tempo prac nad 100-stronicowym dokumentem ma być ekspresowe i potrwać trzy dni (do czwartku).

We wtorek rozpoczynają się prace nad Ustawą o Porozumieniu ws. Wyjścia z UE nazwaną w skrócie WAB (Withdrawal Agreement Bill), która ma włączyć do brytyjskiego prawa uzgodnienia zawarte między Wielką Brytanią i Unią Europejską na mocy nowej umowy brexitowej.

Rząd chce jednak – ze względu na bliski termin 31 października – przyspieszyć tempo prac nad ustawą, co z kolei krytykuje opozycja twierdząc, w ten sposób zapoznanie się parlamentarzystów ze 100-stronicowym dokumentem będzie wyjątkowo pobieżne.

W ustawie mają się znaleźć m.in. uzgodnienia dotyczące „związania” Irlandii Północnej z określonymi zasadami dotyczącymi jednolitego rynku UE, dzięki którym możliwe jest uniknięcie twardej granicy, a także uzgodnienia związane z prawami obywateli UE po Brexicie i okresem przejściowym.

Parlamentarzyści od wtorku do czwartku na posiedzeniach parlamentu będą zgłaszać poprawki do ustawy, nad którymi następnie będą głosować. Zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez przewodniczącego Izby Gmin Jacoba Rees-Mogga, we wtorek ma się odbyć drugie czytanie dokumentu.

Jednak parlamentarzyści mogą wykluczyć już we wtorek czwartkowe głosowanie nad umową brexitową przez zagłosowanie za poprawkami do WAB w drugim czytaniu projektu. Jak podają brytyjskie media – jest duże prawdopodobieństwo, że posłowie zmuszeni przez Jacoba Rees-Mogga do parodniowych prac (do późnego wieczora) nad ustawą w tempie ekspresowym przeciwstawią się temu i będą żądać więcej czasu.

Jest bardzo możliwe, że opozycja zagłosuje za poprawką dotyczącą rozciągnięcia unii celnej na całą Wielką Brytanię, co z kolei doprowadzi do konieczności przesunięcia terminu wyjścia z UE.

