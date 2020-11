W Oxford English Dictionary zmieniona została definicja słowa "kobieta". Ale czy zostaną usunięte obraźliwe synonimy takie jak "s**a"?

Fot. Getty

To historyczny moment – w Oxford English Dictionary zmieniona została definicja słowa „kobieta”. Jednak Oxford University Press nie zgodził się na razie na usunięcie obraźliwych synonimów do tego słowa, w tym "s**i".

Wydawca Oxford English Dictionary - Oxford University Press – ugiął się pod społeczną presją i zgodził się na zmianę w najnowszej edycji słownika słowa „kobieta”. Od teraz w słowniku nie przeczytamy już, że „kobieta jest żoną, dziewczyną lub kochanką mężczyzny” (ang. “a man’s wife, girlfriend or lover”), tylko że „kobieta jest żoną, dziewczyną lub kochanką osoby” (ang. “a person’s wife, girlfriend or female lover”). Zmieniając tę definicję Oxford University Press przychylił się tym samym do żądania sygnatariuszy petycji autorstwa Marii Beatrice Giovanardi, by usunąć ze słownika Oxford English Dictionary seksistowskie i protekcjonalne określenie kobiety, a także by poszerzyć definicję „kobiet” uwzględniając, że są one także przedstawicielkami mniejszości seksualnych, będąc lesbijkami i kobietami transpłciowymi.

Walka z dyskryminacją kobiet trwa

Oxford University Press zgodził się na zmianę definicji słowa kobieta, ale jak na razie nie wyraził zgody na usunięcie uznawanych za obraźliwe i seksistowskie synonimów dla tego słowa. W petycji Marii Beatrice Giovanardi, podpisanej przez 34 000 osób, postulowano także o wyeliminowanie takich słów jak „s**a” (ang. "b***h"), „jędza” (ang. "besom"), „sztuka” (ang. "piece"), „klacz” (ang. "mare"), „kobieta rozwiązła”, „dziewucha” (ang. "wench"), „białogłowa” (ang. "petticoat"), „laska” (ang. "bird"), „babsztyl” (ang. "bint"), „starucha” (ang. "biddy") i „podfruwajka” (ang. „filly”). Władze Oxford University Press zaznaczyły jednak, że w słowniku muszą się znaleźć synonimy, które funkcją powszechnie w języku angielskim.„Słownik oddaje wyłącznie to, jak prawdziwi ludzie używają angielskiego w życiu codziennym. Rozszerzyliśmy definicję slowa „kobieta ”o więcej przykładów i idiomatycznych zwrotów, które przedstawiają kobiety w pozytywny i proaktywny sposób. Upewniliśmy się, że obraźliwe synonimy lub znaczenia są wyraźnie oznaczone, a także że są uwzględnione w słowniku tylko wtedy, gdy mamy dowody ich użycia w prawdziwym świecie” - czytamy w oświadczeniu OUP.