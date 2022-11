W największych sieciach supermarketów w Wielkiej Brytanii brakuje jajek. Dlaczego?

Fot. Getty

Konsumenci donoszą, że w największych sieciach supermarketów w Wielkiej Brytanii brakuje jajek, a niektóre sklepy pozwalają klientom kupić ograniczoną liczbę jajek. Dlaczego tak się dzieje i czy stan ten utrzyma się na dłużej?

W UK brakuje jajek – nie ma ich na półkach największych supermarketów

Robiący zakupy mieszkańcy Wielkiej Brytanii natykają się w supermarketach na puste półki, na których normalnie powinny stać opakowania z jajkami. Klienci Sainsbury's i Tesco informują, że w wielu sklepach nie mogą kupić jajek w ogóle, a na przykład niektóre sklepy należące do niemieckiego dyskontu Lidl pozwalają klientom kupować jedynie do trzech opakowań jajek na raz. Z kolei w pewnych lokalach sieci pubów Wetherspoons tradycyjne śniadania angielskie ma być serwowane bez jajek. Dlaczego zatem na Wyspach brakuje tak podstawowego artykuły spożywczego jak jajka?

Dlaczego w UK brakuje jajek?

Do niedoboru jajek w UK doprowadziło kilka czynników, w tym zwłaszcza ogólne niedobory żywności, rosnące koszty energii i ptasia grypa. Hodowcy jaj już od pewnego czasu skarżą się, że walczą o przetrwanie z uwagi na niewystarczającą ilość paszy dla kur i gwałtownie rosnące ceny energii. Brytyjskie stowarzyszenie producentów jaj z wolnego wybiegu the British Free Range Egg Producers’ Association (BFREPA) informuje na łamach „Daily Mail”, że hodowcy wstrzymają produkcję jaj, jeśli nie otrzymają za nie godnej zapłaty. „Ostrzegaliśmy 10 miesięcy temu, że producenci wstrzymają lub w ogóle zaniechają produkcji jaj, jeśli nie otrzymają uczciwej ceny za swój produkt, i że konsekwencją takiego działania będzie mniej kur i mniej jaj [na rynku]”.

W sierpniu producenci zrzeszeni w British Free Range Egg Producers’ Association wezwali do większego wsparcia producentów jaj w związku z niedoborem pasza dla kurcząt spowodowanym inwazją Rosji na Ukrainę. Z kolei nieco wcześniej, bo w lipsy tego roku, organizacja Farming UK poinformowała, że producenci BFREPA chcą otrzymać 40 pensów więcej za każdy tuzin wyprodukowanych jaj, a jeśli tak się nie stanie, to niektórzy hodowcy kur zwyczajnie opuszczą branżę lub wstrzymają produkcję. W takim wypadku niedobory jaj pojawiłyby się w ciągu sześciu do dziewięciu miesięcy, i prawdopodobnie z taką sytuacją mamy właśnie na Wyspach do czynienia.

Ceny jajek muszą wzrosnąć

Producenci jajek są nieprzejednani – ceny wytwarzanych przez nich produktów po prostu muszą wzrosnąć. - Z zadowoleniem przyjmujemy niewielki wzrost cen jaj w supermarketach, ale musi on pójść dalej, a pieniądze muszą trafić do rolników, a nie do kieszeni supermarketów i firm pakujących jaja. Żaden sprzedawca nie zrobił tego, o co go poproszono i nie podniósł cen jaj o 40 pensów. Tylko wtedy wielu producentów będzie w stanie wyjść na zero – mówi Farming UK rozgoryczony dyrektor naczelny BFREPA, Robert Gooch.

Ptasia grypa problemem w UK

Niestety, na ilość jajek w sklepach wpływ mają także pojawiające się w Wielkiej Brytanii ogniska ptasiej grypy. Od października 2021 r. zidentyfikowano ponad 200 takich przypadków w UK, a od października 2022 r. - problem zgłosiło zgłosiło aż 70 hodowców. Z kolei od 7 listopada hodowcy drobiu w Anglii są zobowiązani do trzymania go w zamknięciu w celu ochrony swoich stad przed chorobami. Niestety wiele zarażonych ptaków zostało w ostatnim czasie poddanych ubojowi. - W tym roku stoimy w obliczu największego w historii wybuchu ptasiej grypy i obserwujemy szybką eskalację liczby przypadków na fermach komercyjnych i u ptaków przydomowych w całej Anglii. Ryzyko narażenia utrzymywanych [w hodowli] ptaków na choroby osiągnęło punkt, w którym obecnie konieczne jest, aby wszystkie ptaki były trzymane w zamknięciu do odwołania – ogłosiła główna lekarz weterynarii w Wielkiej Brytanii, Christine Middlemiss. A rzecznik Departamentu Środowiska, Żywności i Spraw Wiejskich (DEFRA) stwierdził na łamach Sky News, że „rosnące koszty produkcji w połączeniu z wybuchem ptasiej grypy powodują trudności dla rolników”, ale że ministerstwo „współpracuje z przemysłem w celu monitorowania rynku jaj”.

