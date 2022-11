Jak poradzić sobie z długami za wynajem mieszkania w UK?

W dzisiejszych niepewnych czasach może okazać się, że opłaty za wynajem mieszkania przewyższają chwilowo twoje możliwości. Jeśli znalazłeś się w takiej, trudnej sytuacji i masz dług u landlorda, jak najszybciej skontaktuj się z landlordem lub agencją wynajmu, aby zaproponować sposób spłaty tego, co jesteś winien. Pamiętaj, że jeśli tego nie zrobisz, jesteś na gorszej pozycji, jeśli dojdzie do sprawy sądowej lub eksmisji. Co jeszcze możesz zrobić? Oto podpowiedzi przygotowane przy współpracy z Safe Debts.

Jak radzić sobie z zaległościami za rent?

Zawsze staraj się negocjować z wynajmującym lub agentem. Nawet prywatni właściciele mogą pozwolić ci zostać, jeśli uda się rozwiązać problemy.

Poinformuj właściciela lokalu, że zapłacisz należność tak szybko, jak to możliwe.

Nie ignoruj ​​listów od wynajmującego lub agenta. To najgorsze co możesz zrobić. Jeśli możesz, wyjaśnij wszelkie pominięte płatności czynszu.

W przypadku wyniknięcia problemów finansowych przyjrzyj się swojemu budżetowi. Sprawdź, ile możesz zapłacić. Pierwsze co powinieneś zrobić w tej trudnej sytuacji to skontaktować się z landlordem w sprawie swoich zaległości i podać mu realną kwotę, jaką będziesz w stanie płacić. Dobrym rozwiązaniem może być wysłanie właścicielowi mieszkania kopii swojego budżetu, aby pokazać, że oferujesz najwyższą cenę, jaką możesz w tym momencie zapłacić. Jeśli tak zostało uzgodnione, zabezpiecz nowe ustalenia dotyczące płatności najlepiej pisemnie.

Zaproponuj plan spłaty tego, co jesteś winien. Niestety, wynajmujący nie jest zobowiązany do wyrażenia zgody. Jeśli jednak przedstawisz rozsądne warunki, jest duża szansa na uzyskanie zgody. Dobrze uzasadnij swoją prośbę, np. że masz trudną sytuację rodzinną, zdrowotną, inne problemy finansowe. Podaj faktyczny powód, z jakiego nie jesteś w stanie spłacać regularnie należności w danym okresie — np. chwilowa mniejsza liczba godzin pracy, większe wydatki itd.

W przypadku, gdy wynajmujący odrzuci Twoją ofertę płatności za zwłokę lub jeśli nie odpowie, bardzo ważne jest, abyś chociaż częściowo uregulował należność, wykażesz w ten sposób, że to nie Twoje zaniechanie, ale chwilowe problemy, które starasz się rozwiązać.

Co grozi za brak płatności za mieszkanie?

Jeśli zwlekasz z płatnością, wynajmujący może:

wypowiedzieć umowę bez okresu wypowiedzenia

wszcząć przeciw Tobie postępowanie sądowe w celu odzyskania tego, co jesteś winien

wystąpić z wnioskiem o uzyskanie nakazu eksmisji.

W przypadku, gdy właściciel pójdzie na drogę sądową, na Twoją korzyść przemówi, to, że starałeś się negocjować i spłacać zaległość oraz zaoferowałeś kwotę spłaty, którą byłeś w stanie utrzymać. Jest to okoliczność łagodząca, dlatego zawsze należy próbować porozumieć się z wynajmującym.

Co to jest Breathing Space?

Jeśli się kwalifikujesz, możesz otrzymać tzw. Breathing Space, czyli 60 dni spokoju. Oznacza to, że Twoi wierzyciele nie będą mogli doliczać odsetek ani opłat do Twoich długów, ani podejmować działań egzekucyjnych przez okres do 60 dni. To czas na zgromadzenie środków, wystąpienie o zasiłki, poszukanie tańszego mieszkania, jeśli uważasz, że na obecnie nie będzie Cię stać, a problemy finansowe nie są tymczasowe. Ponadto, jeśli masz problemy z wynajmem nieruchomości, właściciel lub agent może zgodzić się na skorzystanie z gwaranta czynszu, który byłby odpowiedzialny za uregulowanie wszelkich zaległości.

Co dalej?

Pamiętaj, że nawet korzystając z programu Breathing Space, otrzymasz jedynie 60 dni wytchnienia od odsetek, opłat i postępowania sądowego. Jeśli się kwalifikujesz, właściciel lokalu nie może Cię w tym czasie eksmitować z powodu zaległości w czynszu. Pamiętaj jednak, że właściciel lokalu nadal może Cię eksmitować z innych powodów, takich jak zachowanie antyspołeczne lub jeśli potrzebuje sam zamieszkać w mieszkaniu, które wynajmuje Tobie.

Po zakończeniu okresu ochronnego właściciel lokalu będzie mógł ponownie rozpocząć proces eksmisji.

Co się stanie, jeśli nie będę w stanie zapłacić zaległości za czynsz?

Właściciel może podjąć kroki w celu eksmisji. Prawa najemcy są złożone i zależą od wielu czynników: Twojej sytuacji rodzinnej, tego, gdzie w Wielkiej Brytanii mieszkasz i jaki masz rodzaj najmu. Jeśli martwisz się eksmisją, zdecydowanie zalecamy skontaktowanie się z Shelter lub Housing Rights, jeśli mieszkasz w Irlandii Północnej. Warto skontaktować się także z agencją doradztwa, która specjalizuje się w tej dziedzinie.

Możesz też skontaktować się z lokalnymi władzami, jeśli grozi Ci bezdomność z powodu eksmisji. Ich wydział mieszkaniowy będzie mógł doradzić ci w sprawie ubiegania się o mieszkanie socjalne lub zakwaterowanie w nagłych wypadkach.

Dodatkowo wydział mieszkaniowy rady miejskiej może doradzić ci, jak ubiegać się o mieszkanie socjalne lub zakwaterowanie w nagłych wypadkach, a także pomóc w radzeniu sobie z ryzykiem bezdomności.

Opóźnienia w benefitach, a brak opłaty za rent

Jeśli nie płacisz czynszu, bo nie otrzymałeś na czas zasiłku, warto to przedyskutować z wynajmującym, który zapewne zgodzi się poczekać na decyzję. Lokalny council powinien rozpatrzyć wniosek o zasiłek mieszkaniowy w ciągu 14 dni. Skontaktuj się z councilem, jeśli nie otrzymałeś płatności w terminie. Warto zachować kopię Twojego pierwotnego roszczenia, aby pomóc szybciej zidentyfikować Twoje dane. Jeśli złożyłeś wniosek online, powinieneś otrzymać potwierdzenie w wiadomości e-mail. Upewnij się, że wynajmujący jest tego świadomy i poproś go o zgodę na tymczasowe zmiany w terminach płatności.

Jak radzić sobie z długami za poprzednie mieszkanie?

Zaległości w czynszu za poprzednią nieruchomość należy traktować tak samo, jak w przypadku innych niezabezpieczonych długów, chyba że wynajmujący podjął działania sądowe w celu odzyskania pieniędzy, które jesteś im winien.

Co istotne, te zaległości mogą być widoczne w credit score, a wtedy mają nie tylko wpływ na Twoją zdolność do zaciągnięcia kredytów, ale też na Twoją ocenę jako potencjalnego najemcy. Jeśli wynajmujesz mieszkanie przez agencję, sprawdza ona credit score, co oznacza, trudności w ubieganiu się o najem. Często właściciele odmawiają podpisania umowy z osobą, która posiada długi w credit score.

Mieszkanie z Councilu

Niektórzy mogą otrzymać mieszkanie z councilu, potocznie zwane council house, czyli mieszkanie komunalne. Jednak jeśli masz zaległości w czynszu za mieszkanie komunalne, w którym wcześniej mieszkałeś, nie otrzymasz kolejnego mieszkania. Oznacza to, że może być konieczne szybkie uregulowanie zaległości, jeśli chcesz się z nimi przekwaterować.

Benefity na spłatę rentu za flat

Warto przyjrzeć się temu, jakie zasiłki mogą Ci się należeć na pokrycie opłat związanych z mieszkaniem i czynszem. Universal Credit posiada element mieszkaniowy, a także Housing Benefit służy do pomocy w opłatach. Jeśli do tej pory nie brałeś zasiłków, mogą one pomóc Ci z opłatami. Jeśli już jesteś zadłużony u landlorda i dopiero występujesz o zasiłki, poinformuj go o tym, gdyż wiedząc, że otrzymasz pomoc rządową, może być bardziej skłonny dać Ci więcej czasu na spłatę.

Discretionary Housing Payments (DHP)

Discretionary Housing Payments (DHP) to dodatkowa płatność od samorządu lokalnego, która ma pomóc w zapłaceniu pełnego czynszu, jeśli otrzymujesz Universal Credit lub Housing Benefit. Złóż wniosek o DHP, jeśli Twój zasiłek mieszkaniowy nie pokrywa Twojego czynszu w całości.

Universal Credit na spłatę długu za czynsz

Twój wynajmujący może poprosić Departament pracy i emerytur (DWP) w Wielkiej Brytanii o pobranie pieniędzy z Twojego Universal Credit, jeśli masz dług za co najmniej 2 miesiące czynszu i nadal mieszkasz w nieruchomości. To oznacza, że Universal Credit będziesz otrzymywać w pomniejszonej kwocie. Możesz poprosić Departament pracy i emerytur w Wielkiej Brytanii-DWP, aby każdego miesiąca pobierał mniej pieniędzy z Twojego Universal Credit.

DWP może pobierać pieniądze z niektórych innych świadczeń, takich jak kredyt emerytalny lub zasiłek na zatrudnienie i wsparcie (ESA), na opłacenie zaległości w czynszu. Maksymalnie 3,85 GBP tygodniowo można pobrać i zapłacić bezpośrednio właścicielowi. Ty lub Twój wynajmujący możecie o to poprosić, jeśli jesteście winni czynsz za co najmniej 4 tygodnie, a zaległości narosły przez co najmniej 8 tygodni.

Inne sposoby na wyjście z kłopotów ze spłatą

Chwilowym rozwiązaniem może być pożyczka od najbliższych, może jakiś przyjaciel lub członek rodziny będzie w stanie Ci pomóc, jeśli wiesz, że Twoje trudności są tymczasowe. Pamiętaj jednak, aby nie popadać w spirale długów. Nie korzystaj z wysoko oprocentowanych kredytów, czy chwilówek, które często pogarszają Twój dług. Możesz poszukać dotacji lub nieoprocentowanej pożyczki, jeśli potrzebujesz kapitału na spłatę zaległości. Niektóre samorządy mogą oferować nieoprocentowane pożyczki lub dotacje, jeśli grozi ci eksmisja. Możesz skorzystać także z usług wyspecjalizowanych doradców w zakresie wychodzenia z długów.

Tekst powstał przy współpracy doradców z Safe Debts.

