Podatek dla osób pobierających Child Benefit. Kto musi zwrócić zasiłek?

Child Benefit to pieniądze wypłacane przez rząd osobom odpowiedzialnym za wychowanie dziecka. Teoretycznie Child Benefit jest nieopodatkowany i bezzwrotny. Są jednak sytuacje, kiedy osoby go pobierające muszą złożyć deklarację podatkową self-assessment i częściowo zwrócić Child Benefit w postaci podatku, co wzbudza kontrowersje. Na jakich zasadach? Sprawdzamy!

Co to jest Child Benefit?

Child Benefit to zasiłek przyznawany rodzicom lub opiekunom wychowującym dzieci. Od 1977 roku, kiedy wprowadzono ten zasiłek, był on przyznawany bez względu na wysokość zarobków rodziców, każdej rodzinie z jednym dzieckiem lub dziećmi. Jednak od 2013 wprowadzono ograniczenia w tej kwestii, które nie polegają jednak na zmniejszeniu zasiłku dla osób o wysokich dochodach, ale na wprowadzeniu podatku dla nich, co często powoduje niejasności.

Kto musi zwrócić Child Benefit?

Osoby, które pobierają Child Benefit, ale zarabiają wystarczająco dużo (one lub ich partner), co roku muszą zwrócić część lub całość zasiłku w postaci podatku. Jest to o tyle mylące, że zasiłek otrzymują nadal w pełnej kwocie i same muszą się zorientować o przekroczeniu progu i konieczności zwrotu. Zwrot jest w postaci podatku i konieczne jest do tego wypełnianie deklaracji self-assessment - takiej samej, jaką wypełniają osoby samozatrudnione lub posiadające dochody z różnych źródeł, poza pracą na umowę o pracę.

Co to jest High Income Child Benefit Charge?

Jest to właśnie opłata płacona przez osoby, które zarabiaja powyżej 50 000 funtów rocznie i jednocześnie one lub ich partner pobiera Child Benefit. Jeśli Ty lub Twój partner zarabia więcej niż 50 000 funtów roczni, będzie musiał zwrócić część lub całość świadczenia rządowi w formie High Income Child Benefit Charge (HICBC).

Dlaczego to wzbudza tyle kontrowersji, skoro tylko osoby dużo zarabiające muszą zwracać Child Benefit?

Przede wszystkim zasady HICHC przeczą podstawowym prawom podatkowym. Jeśli Twój partner pobiera Child Benefit, a Ty przekroczysz prób zarobków, to Ty musisz złożyć deklarację self-assessment i zapłacić High Income Child Benefit Charge, chociaż sam nie pobierasz zasiłku.

Po drugie próg płacenia High Income Child Benefit Charge, wprowadzony dla tzw. higher-rate taxpayers, czyli podatników “łapiących się” w wyższy prób podatkowy, przy obecnych stawkach obejmuje też podatników płacących stawkę podstawową. Kiedy wprowadzano HICBC, próg zarobków dla higher-rate taxpayers wynosił nieco ponad 45 000 funtów, a więc można było zarobić 5000 funtów powyżej progu i dopiero było się objętym koniecznością zwrotu zasiłku, co wydawało się fair. Obecnie próg zarobków dla osób z podstawową stawką podatku to 50 270 funtów, a więc także tzw. basic-rate tax payayers muszą zwracać Child Benefit.

I na końcu sposób ustalenia HICBC sprawia, że jest możliwa sytuacja, w której z dwóch rodzin o dokładnie takich samych zarobkach łącznych, jedna musi zwrócić cały Child Benefit a druga zachować go w całości. Np w sytuacji, gdy rodzina zarabia 80 000 funtów rocznie i dwóch partnerów zarabia po 40 000 funtów każde, rodzina zachowa cały Child Benefit. Jeśli jednak 80 000 funtów zarobku przypadające na rodzinę, będzie rozłożone nierówno np. 60 000 funtów jeden partner, a 20 000 funtów drugi, rodzina musi zwrócić cały zasiłek.

Ile trzeba zwrócić?

Wysokość zwrotu:

1% zasiłku na dziecko za każde 100 funtów zarobionych powyżej 50 000 funtów.

Całość zasiłku, jeśli dochód Twojego lub Twojego partnera osiągnie 60 000 GBP.

Próg zarobków obejmuje wszystkie dochody. Jeśli masz pensję w wysokości 40 000 GBP, ale także premię w pracy, dochód z wynajmu lub odsetki od oszczędności, może to spowodować, że przekroczysz 50 000 GBP. Próg, od którego zaczynasz płacić wyższą stawkę podatku, wynosi 50 271 GBP. Ale próg wysokiego dochodu Child Benefit wynosi już 50 000 funtów, co oznacza, że ​​nawet podatnicy płacący podstawową stawkę mogą uiścić tę opłatę, mimo że została ona wprowadzona z myślą o osobach o wysokich dochodach.

Jak działa Child Benefit Tax?

Zatem na przykład ktoś, kto zarabia 55 000 funtów rocznie, musiałby zwrócić połowę zasiłku na dziecko, który otrzymał w danym roku podatkowym, a jeśli jeden z partnerów w parze zarabia więcej niż 60 000 funtów rocznie, należy zwrócić pełną kwotę rodzinnego zasiłku na dziecko, czyli efektywnie mógłby w ogóle nie pobierać tego zasiłku i nie mieć kłopotu z rozliczeniem HICBC.

Jak zapłacić HICBC?

Jeśli dochód Twój lub Twojego partnera przekracza próg HICBC, możesz wybrać child benefit, a następnie spłacić należny podatek na koniec każdego roku podatkowego. Można to zrobić, składając zeznanie podatkowe self-assessment Tax Return. Będziesz musiał to zrobić, nawet jeśli jesteś zatrudniony i podatki płacisz poprzez PAYE.

Czy warto brać Child Benefit, jeśli i tak trzeba go zwrócić?

Wiele rodzin, w których jeden z partnerów przekroczył prób 60 000 funtów rocznie, rezygnuje z Child Benefit, skoro i tak musi zwracać go w całości i jeszcze składać dodatkowe deklaracje. Jest to jednak błąd. Jeśli zastanawiasz się, czy warto ubiegać się o child benefit, jeśli jedno z Was zarabia więcej niż 50 000 funtów, to tak, warto, nawet jeśli trzeba będzie oddać wszystkie pieniądze. Wynika to z faktu, że pobieranie Child Benefit daje beneficjentowi możliwość powiększenia składek na ubezpieczenie społeczne. Osoba, która nie płaci składek, bo np. zbyt mało zarabia, pobierając Child Benefit ma zaliczane national insurance credits. Chroni to jej uprawnienia do pełnej emerytury państwowej.

Kto powinien się ubiegać o Child Benefit?

Rodzic zarabiający mniej niż 12 570 funtów rocznie powinni ubiegać się o child benefit w swoim imieniu, ponieważ jest to próg, poniżej którego nie opłaca się składek na ubezpieczenie społeczne.

Jeśli dochód Twój lub Twojego partnera przekracza próg 50 000 GBP uprawniający do pełnej kwoty zasiłku na dziecko, możesz:

Otrzymać zasiłek i spłacać opłaty na koniec każdego roku na podstawie zeznania podatkowego, lub

Zapisać się do pobierania zasiłku rodzinnego, ale zrezygnować z jego otrzymywania i nie płacić podatku.

Jeśli zarabiasz powyżej 60 000 £, masz do wyboru:

Otrzymać zasiłek i spłacać go w całości na koniec każdego roku w ramach zeznania podatkowego.

Jeśli jedno z rodziców zarabia powyżej 60 000 funtów, a drugie zarabia zbyt mało, aby opłacić ubezpieczenie społeczne, może formalnie zrezygnować. Ale musi upewnić się, że jest to zarejestrowane w HMRC.

Jak uniknąć pobierania zasiłku na dziecko dla osób o wysokich dochodach?

Osoby o wyższych dochodach ryzykują wpadnięcie w „pułapkę zasiłków na dzieci”, jeśli zarabiają więcej niż myśleli lub nie są świadomi progu. Może się okazać, że nawet jeśli Twoja pensja jest niższa niż 50 000 GBP, w rzeczywistości zarabiasz więcej w ciągu roku, jeśli dodasz do tego świadczenia pracownicze, takie jak prywatne ubezpieczenie medyczne z tytułu zatrudnienia lub premia. Istnieją jednak sposoby na uniknięcie pułapki zasiłków na dzieci w wysokości 50 000 funtów.

Możesz obniżyć swój dochód podlegający opodatkowaniu, aby utrzymać się poniżej progu poprzez:

Płacenie wyższych składek emerytalnych.

Dokonywanie darowizn pieniężnych na cele charytatywne w ramach Gift Aid przed końcem roku podatkowego.

Leasing samochodu w ramach programu poświęcenia wynagrodzenia Twojej firmy, jeśli jest oferowany.

Jeśli składki emerytalne wpłacane w systemie PAYE sprowadzą Cię poniżej progu, nie będziesz musiał wypełniać zeznania podatkowego self-assessment Tax Return i płacić HICBC. Jeśli jednak dokonujesz osobistych składek emerytalnych i darowizn na cele charytatywne, które zmniejszają Twoje dochody poniżej 50 000 GBP, musisz wypełnić zeznanie podatkowe. HMRC nie będzie o tym wiedział i opiera swoje obliczenia na wyższej kwocie złożonej przez twojego pracodawcę.

Co, jeśli jedno z partnerów zarabia powyżej 50000, a drugie jest na low income?

Nawet jeśli jesteś rodziną, w której jeden z partnerów zarabia ponad 50 000 funtów, zdecydowanie warto się o nią ubiegać, ponieważ złożenie wniosku gwarantuje, że nie przegapisz national insurance credits.

Możesz albo:

Złożyć wniosek o child benefit i spłacać go poprzez dodatkowy podatek dochodowy (znany jako opłata za child benefit dla osób o wysokich dochodach).

Lub zarejestrować się, ale zrezygnować z wypłaty zasiłku na dziecko.

W ten sposób możesz uniknąć konieczności wypełniania zeznania podatkowego, a jednocześnie nadal korzystać z ulg ubezpieczenia społecznego.

Jakie są kary za niezadeklarowanie High Income Child Benefit Charge?

Twoim obowiązkiem jest poinformowanie HMRC, jeśli zmienią się twoje okoliczności i staniesz się odpowiedzialny za HICBC.

Może to wynikać z tego, że:

Nastąpiła podwyżka płac.

Dostałeś premię za pracę

Zacząłeś nową pracę

Masz nowego partnera na stałe

Jeśli nie powiadomisz HMRC lub prześlesz niedokładne zeznanie podatkowe, możesz zostać ukarany grzywną w wysokości 10%-30% należnego podatku wraz z odsetkami, chyba że masz uzasadniony powód.

Ile wynosi Child Benefit?

W roku podatkowym 2022/23 możesz otrzymać:

21,80 GBP tygodniowo dla najstarszego lub jedynego dziecka,

14,45 GBP tygodniowo na inne dzieci.

Zasiłek jest wypłacany co cztery tygodnie, bezpośrednio na rachunek bankowy wnioskodawcy.

Dzieci kwalifikują się, jeśli:

Mają poniżej 16 roku życia,

lub są w wieku poniżej 20 lat, jeśli nadal kształcą się lub szkolą.

Zajrzyj także na naszą główną stronę: polishexpress.co.uk – będzie nam miło!

