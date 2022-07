W Londynie będzie goręcej niż na Karaibach i Saharze. Jakie będą temperatury w innych rejonach UK?

Met Office podało, że temperatury w Londynie mogą wzrosnąć do 38 stopni Celsjusza, przez co będzie goręcej niż na Karaibach, czy nawet na Saharze. Jak przedstawia się sytuacja temperaturowa w pozostałych regionach kraju?

Wzrost temperatur zmusił brytyjską Agencję Bezpieczeństwa Zdrowia (UK Health Security Agency – HSA) do wydania ostrzeżenia dotyczącego zagrożenia zdrowotnego na poziomie 4., określanym jako „awaryjny”, po tym, jak Met Office wydało pierwszy w UK czerwony alert w związku z upałami. Oba będą obowiązywać od poniedziałku do środy.

Synoptycy twierdzą, że w czasie obowiązywania alertu, w Londynie będzie goręcej niż na Karaibach, w Grecji czy Saharze Zachodniej w tym czasie. W stolicy temperatury mają wzrosnąć do 38 stopni Celsjusza.

Inne rejony w UK także są teraz cieplejsze niż wiele miejsc wakacyjnych za granicą. Synoptycy przewidują, że temperatury wzrosną w regionie Midlands do 37 stopni Celsjusza, w East Anglia do 36 stopni, w północno-wschodniej Anglii i północno-zachodniej Anglii może być 33 stopnie Celsjusza.

Prognozy temperaturowe pojawiają się po tym, jak w niedzielę zostały pobite nowe rekordy w Walii i Irlandii Północnej. W Hawarden – wsi w północnej Walii zarejestrowano 33 stopnie Celsjusza, a w Armagh w Irlandii Północnej 27,7 stopni Celsjusza.

Synoptycy mówią, że wtorek będzie jeszcze gorętszy od poniedziałku, a temperatury mogą osiągnąć 40 stopni Celsjusza, co będzie dla Anglii nowym rekordem.

