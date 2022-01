W kwietniu 2022 roku stawka podatku council tax może wzrosnąć o aż 6%

W kwietniu council tax może wzrosnąć nawet o 6%. Jak się okazuje, władze lokalne w UK, które w tym roku nie wykorzystały w pełni możliwości podniesienia stawki podatku lokalnego, będą to mogły zrobić w 2022.

W swoim jesiennym budżecie kanclerz Rishi Sunak zapowiedział, że władze lokalne będą mogły w kwietniu 2022 roku podnieść council tax nawet o 3%, co jest spowodowane po części koniecznością dofinansowania systemu ochrony zdrowia. Jak jednak czytamy na łamach portalu "The Daily Mirror", właśnie okazało się, że te councile, które w 2021 roku nie wykorzystały w pełni możliwości podwyższenia stawki lokalnego podatku, tę nadwyżkę będą mogły wykorzystać w przyszłym roku. W efekcie, kwota council tax może wzrosnąć o kolejne 3 procent, a w sumie - o 6%. Rzecz jasna, nie wszędzie! Według brytyjskich mediów taką możliwość będzie miało około 36 lokalnych councilów.

Stawka council tax w Band D pójdzie w górę od kwietnia 2022 roku o ponad 100 funtów rocznie

Z kolei Michael Gove ogłosił również, że policja będzie mogła zwiększyć swój udział w przychodach z podatku lokalnego o 10 funtów, a niektóre straże pożarne - o kolejne 5 funtów. Wszystko to może spowodować, że przeciętne stawka council tax w Band D pójdzie w górę od kwietnia 2022 roku o ponad 100 funtów rocznie. W wielu regionach po raz pierwszy przekroczy granicę 2 tysiące funtów.

W rezultacie, gospodarstwo domowe płacące obecnie 1500 funtów rocznie na podatek lokalny zapłaciłoby dodatkowe 90 funtów po możliwie maksymalnej podwyżce. Warto jednak pamiętać, że samo council tax to nie wszystko. Wszak inne daniny również idą w górę! Choćby koszty National Insurance, które zwiększone zostały o 1,25%.

Zmiany mogą dotknąć około 36 lokalnych councilów

"Mamy do czynienia z kolejną podwyżkę podatków komunalnych wycelowaną w inflację, która zdziesiątkuje finanse wielu gospodarstw domowych" - komentował w "Mirrorze" Harry Fone z TaxPayers' Alliance. "Władze lokalne muszą zabrać się do roboty, zwiększyć wydajność i ograniczyć podwyżki podatków do absolutnego minimum".